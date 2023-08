Matan a balazos en barrio Vía Honda a un sobrino de la pareja del Viejo Cantero

“Miré, vaya y pregunte a la familia porque no fue tan así como lo cuentan”. La frase de una vecina de la Vía Honda encendió en el cronista una incógnita que no pudo ser zanjada. “Nosotros no estamos interesados en hablar con la prensa. Todo lo que teníamos que decir, se lo dijimos a la policía”, dijo la madre de la víctima antes de dar media vuelta y regresar al interior de su casa. Nadie de la media docena de hombres en moto que esperaban en la puerta de la vivienda rompieron el cerco comunicacional instalado por la familia. La escena del crimen, se presume, fue en la vereda de la casa en la que se destaca un santuario al Gauchito Gil. Cuando la policía y efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llegaron a la escena no había material balístico para resguardar, algo que va a complicar la investigación del fiscal Adrián Spelta.