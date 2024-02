Mara y su pareja, las víctimas del último delirio de Mauricio Marionsini

Gustavo, el padre de Mauricio, fue un amor de Mara; pero se fue a España a organizar otra vida y allí estuvo mucho años. Así Mara se hizo cargo de su madre, de un tío con problemas de alcoholismo y de Mauricio. El chico tuvo todo y ella, como una frase hecha; “vivió para él”. En ese largo tiempo el muchacho estudió y terminó la secundaria, ingresó a la Prefectura Naval, de donde finalmente le dieron la baja y tuvo problemas de adicción. Un día le robó una suma de dinero importante a su abuela, los conflictos arreciaron y Mauricio se fue a Miami. La relación era inestable y así fue hasta el día en que Mauricio mató a su madre y a la pareja.

Ayelén, la sobrina postiza de Mara cuenta que “Ella te daba lo que no tenía. Yo quedé sin madre de chiquita y como vivía en la cuadra ella medio que me adoptó. Mauri tenía mal carácter, te trataba mal y era muy agresivo. En un momento entré a trabajar en el almacén, éramos tres empleadas y él nos trataba mal a todas y yo me iba a mi casa llorando” y mientras cuenta Ayelén vuelva a tener diez años; “cuando yo era chiquita me regalaba huevitos “Kinder”, juguetes y una vez unas uñas largas de plástico, en ese tiempo era muy gorda me acuerdo”.

La joven recuerda que “durante la pandemia estuvimos mucho juntas. Hacíamos videitos de “Tik Tok”, jugábamos a las cartas, íbamos por el barrio y estábamos todo el día juntas. para esa época Mauri estaba en Miami”.

Después Mara conoció a Silvio por medio de una red; “Tinder”. Silvio era un antiguo dueño de un taller metalúrgico que un día dejó fierros en manos de sus hijos y se retiró. Y conoció a Mara. Cuenta Ayelén; “Fueron muy felices. Viajaron, Mara se arreglaba, se pintaba, usaba otra ropa y parecía otra mujer, feliz. Silvio se tatuó el nombre de Tamara en su brazo”. Vivieron cuatro años juntos y mara pudo recuperarse de un cáncer.

Una tarde Mauricio le dijo a su madre que volvía de Miami. Allí estaba con Milena, una mujer de Rosario con la que compartió días en Miami y quien la llamó en esos días a Mara para avisarle que el muchacho volvía, que se cuidara. “Se me terminó todo hija, él se va a querer adueñar de todo y odia a Silvio aunque no lo conoce”, le dijo una tarde a Ayelén.

Al volver Mauricio, Mara un fin de semana quiso hacer una reunión y la invitó a Milena. Mauricio se negó a que fuera Milena, su ex pareja y a quien Mara conocía y quería; “Milena no mamá, ella se quiere quedar con la casa”, le dijo a Mara.

La casa en disputa es una humilde vivienda de zona sur, con una planta alta a laque se ingresa por una escalera exterior. Está despintada y no es una propiedad de valor. En lo que podría ser el garaje está el almacén, de barrio, humilde también.

En el tiempo en que Mauricio estuvo en la casa, aproximadamente dos años, Mara intentó ayudarlo. El muchacho vivía encerrado y “drogándose”, cuentan los vecinos del barrio. Mara le instaló una rotisería en los fondos de la casa y Silvio lo ayudaba haciendo cadetería del negocio de comidas.

Pero Mauricio volvió muy cruzado por las adicciones. Una vecina relató con gesto indignado que: “El vendía y cocinaba cocaína, la fumaba en un frasco, algunos dicen que era Fentanilo, una droga de diseño, y otros Paco _ un derivado de la cocaína_ bajó mucho de peso y se empezó a descuidar”.

Una tarde de diciembre pasado Maurico se peleó con Silvio y llegó la policía a la casa. Cayeron presos los tres por algunas hora; Mara, Mauricio y Silvio declararon sus problemas a desconocidos policías. En la comisaría Mauricio dijo que su madre tenía un arma escondida, situación real por que le mujer tenía miedo de que le robaran. Así Mauricio logró que se la retiraran y su madre y Silvio quedaran desarmados.

Mara estaba muy angustiada, sólo More y Juana, dos perritas de la calle, eran su muda compañía. No quería angustiar a Silvio pero estaba al tanto de la vida de Muricio.En una llamada a una amiga le contó por esos días “Le dije que se dejara ayudar, que no puede estar todo el día drogado. Los otros días le pregunté ¿Por qué me miras con ese odio hijo?”.

Así hasta la madrugada del 20 de enero. Ese día Mauricio ingresó a la casa alrededor de las 3 de la mañana y fue hasta el almacén donde Mara acomodaba mercadería y la apuñaló una vez, dejándola tirada. Luego fue a la habitación de la pareja y apuñaló a Silvio. Ahorcó y apuñaló por segunda vez a su madre mientras las perras More y Juana caminaban a su alrededor. Una vez que se cercioró de que los dos estaban muertos trasladó los cuerpos a distintos lugares: a su madre a un costado del comedor y a Silvio a un depósito en el jardín de la casa. Todo quedó grabado en cámaras de vigilancia internas que había en la casa.

Al asesino lo detuvieron el 23 de enero en una plazoleta cercana a la Terminal de colectivos, estaba flaco y demacrado, ni se podía mover. Los fiscales argumentaron que el móvil del doble homicidio fue que Mauricio Marionsini, de 33 años, no quería que Silvio ni su madre se quedaran con la casa. Durante la audiencia imputativa el juez Rodrigo Santana argumentó violencia de género y femicidio y accedió a su prisión por dos años. La casa es humilde y perdida en una calle cualquiera de un barrio; tal vez fueron otros los motivos del doble homicidio pero eso lo sabe sólo el femicida que mató a su madre.∏