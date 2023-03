Los Pumitas: "El barrio está de luto, estamos cansados de que mueran los chicos"

"Quiero justicia para que no haya mas Máximos. No queremos otro Máximo en en el barrio estamos tan cansados de todo, cansados de que nos roben y de que mueran los chicos", dijo Antonia. Y agregó: "Mi sobrino no está más, me lo mataron y el barrio está todo de luto, enojados. Era una excelente nene, no se metía con nadie, era sano y ahora hay un equipo de Los Pumas de la (categoría) 2011 llorando y doloridos".

"Lo único que pido es que se haga justicia y que no haya más Máximo, los chicos son inocentes", agregó la mujer.

>>Leer más: Un nene muerto y tres heridos en zona norte: "Corrieron todos los límites"

Reclamo docente

Máximo Jerez era alumno de la escuela bilingüe 1.344 Cacique Taigoyé, ubicada en Sabín y Juan B. Justo, donde las clases se dictan en castellano y en qom.

En ese marco el gremio docente de Amsafé emitió ayer un comunicado bajo el título “Basta de matar a nuestros alumnos”. En el escrito puesto a circular por redes sociales el gremio se solidarizó “con las familias, la comunidad y la escuela de los niños baleados ayer en Rosario. Repudiamos el avance de la violencia y la narcocriminalidad que se lleva todos los días las vidas de jóvenes y de niños de nuestras escuelas”.