Los ojos vendados, maniatado y asesinado a tiros en un mes con 31 homicidios en 26 días

Un hombre todavía no identificado fue asesinado a balazos en el barrio Tablada. Abril ya es el mes más violento en lo que va del año

Cerca de las 4.45 de este martes en la esquina de Esmeralda y Presidente Quintana, en barrio Tablada, varias detonaciones interrumpieron el silencio propio de la madrugada. Los vecinos de la zona no salieron a la calle, un poco por precaución y otro poco porque eso de escuchar tiros en la noche se volvió habitual. Apenas se asomaron, entonces vieron un cuerpo tendido en la vereda. Cuando la policía llegó al lugar confirmó que se trataba de una persona ya sin vida, con varios balazos en su cuerpo, los ojos vendados y los brazos atados. Además junto al cadáver, que hasta anoche no había sido identificado, había un mensaje escrito en papel: "Que peleen si no que corran".