"Lo que dijeron Los Monos con esta bandera es: «La barra del club es nuestra»"

“El Derecho no está hecho para expertos que manejan lenguajes intrincados. No hablemos difícil. No cabe duda de lo que significa esa bandera. No hay ambigüedades en un mensaje tan claro dada la forma en la que se armó y el momento que se eligió. Todos los que viven en esta ciudad saben que Los Monos manejan la barra y eso lo reafirman públicamente colgando la bandera atrás de Messi, Di María, los presidentes de la Conmebol y de la AFA y tantos referentes del futbol local y mundial que estaban allí. ¿Qué mas se puede agregar a eso?”, dijo Schiappa Pietra.