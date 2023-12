Un hombre murió mientras lo perseguían para robarle la moto en zona sur

>> Leer más: El narco Delfín Zacarias fue condenado por lavado de activos

Sin embargo, un vecino del lugar que fue testigo de una parte de lo ocurrido contó a LT8: “El muchacho trabajaba en Cilcar. Fue en moto a sacar plata del cajero y cuando se volvía para el barrio, unos chorros en moto comenzaron a perseguirlo. Los ladrones le tiraban la moto encima y le gritaban que parara, pero el muchacho aceleró, se subió a la vereda y golpeó contra la columna”.

El vecino aseguró que no hubo disparos y que la víctima “golpeó la cabeza contra la columna, y los ladrones se llevaron la moto. Los delincuentes lo hicieron chocar contra la columna. La moto era nueva, la estaba pagando todavía”. El testigo hizo hincapié en la demora en llegar de la ambulancia del Sies.

"Estuvimos una hora llamando la ambulancia. No vino la ambulancia, no vino un patrullero, no venía nadie. Esto ocurrió doce o doce y cinco de la noche, y el muchacho estuvo tirado ahí hasta las dos y media o tres de la madrugada. Se desangró porque se golpeó de lleno en la cabeza y no tenía el casco puesto. Se dio la cabeza contra el poste", subrayó.