Llegó a Rosario desde Cañada de Gómez, no alcanzó a bajar del auto y la mataron a balazos

En el barrio Antártida Argentina los vecinos aseguraron que a Yazmín Abril Quinteros, la mujer de 30 años asesinada a balazos este miércoles en Chubut y Ricardo Rojas, le tendieron "una batida". Es decir que la entregaron, que por algún motivo llegó confiada al lugar en el que la mataron luego de una breve discusión. Había arribado a ese punto de la zona oeste en el auto de un conocido que la llevó desde Cañada de Gómez, localidad en la que había fijado domicilio luego de recuperar la libertad al cumplir una condena por varios robos . El conductor del auto fue demorado pero quedó libre al considerarse que, en principio, no está vinculado al homicidio.

Un relato similar brindaron este jueves los vecinos de la zona de Ricardo Rojas y Chubut, donde Yazmín recibió los tres disparos que terminaron con su vida. "Eran dos chicas las que discutieron acá, la que llegó caminando desenfundó la pistola y le disparó", contó un muchacho que reside allí. "Fue una entregada, un batida. Es mucho venirte desde Cañada de Gómez hasta acá, pleno Fonavi, y que te metan tres tiros porque sí. Es todo muy raro, fue premeditado", aventuró.

Luego del ataque, el conductor del auto transitó unos metros hasta la colectora José María Rosa, donde estacionó casi en el cruce con Chubut. Allí llamó a la policía, que llegaron unos minutos después. Enseguida arribaron también los médicos que constataron que la joven, que yacía en dentro del auto, había fallecido. En el lugar realizaron los primeros peritajes, que continuaron también en la zona de Chubut y Ricardo Rojas donde habían sido los disparos. Allí los pesquisas levantaron 3 vainas de calibre 22.

Condenan previas

Sobre Yazmín Abril Quinteros se supo que tenía domicilio en Cañada de Gómez, pero que tiempo atrás había vivido en Viamonte al 7300. Esa dirección en Rosario es la que tenía en diciembre de 2016 al momento de ser condenada en el marco de un procedimiento abreviado en el que aceptó su participación en un robo cometido un año antes.

Aquel hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2015, cerca de la 1, cuando junto a otra joven abordaron un taxi en Sánchez de Loria al 1000. Luego de cargar varios bolsos en el baúl del auto le pidieron al chofer que las llevaran a San Lorenzo y Rodó. Desde allí, tras estar unos diez minutos, solicitaron continuar hasta Rouillón y Cerrito. Pero a mitad de camino, al legar a Montevideo y Cullen, las mujeres asaltaron al chofer. Yazmín, sentada en el lugar de acompañante, lo amedrentó mientras su cómplice le apoyó un cuchillo de plástico en el cuello.

Luego de quitarle sus pertenencias y la llave del auto se fueron en el taxi hasta Junín y Vélez Sarsfield. Allí las interceptó personal de la Policía de Acción Táctica que dio con el vehículo robado mediante rastreo satelital. Yazmín quedó detenida y por ese robo fue condenada a 2 años de prisión efectiva, pena que se unificó con una anterior a 3 años y 6 meses dictada en septiembre de 2014 por un robo calificado por uso de arma de fuego.

La condena total de 5 años y 6 meses fue cumplida en agosto de 2022, pero Yazmín había recuperado la libertad condicional tiempo antes. En ese marco había fijado domicilio en Cañada de Gómez, desde donde viajó el miércoles por la tarde hasta el punto del barrio Antártida Argentina donde la mataron a balazos.

Ese sector del oeste rosarino pertenece a una de las tantas zonas afectadas por la narcocriminalidad. En ese marco no es extraño cruzarse con vecinos que, con lo poco que se animan a contar, describen las dinámicas propias de un barrio atravesado por la violencia. La sorpresa por el homicidio de este jueves fue que "hacía rato no mataban a alguien", pero aún así mantuvieron la cautela necesaria para no sentirse expuestos al momento de aportar información. "La gente se cuida mucho de hablar, viste cómo dicen... pueblo chico, infierno grande. Pero ya sabés por dónde viene todo", dijo un trabajador que el miércoles por la tarde vio pasar el Focus luego de que se escucharan los disparos.