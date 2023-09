Llegaron de Córdoba para pedirle ayuda a Leda y se vuelven con las manos vacías

La camioneta que el muchacho cordobés afirma que le robaron afuera del predio de la ex Rural.

Se quedó sin trabajo, vino para recibir la ayuda espiritual de Leda Bergonzi y se vuelve a Córdoba con las manos vacías . Es la historia de un muchacho cordobés que llegó este martes a Rosario para presenciar la misa que brindó la influencer espiritual en el predio de la ex Rural y cuando salió le habían robado la camioneta en la que llegó con su pareja.

Luz verde para que Leda haga sus reuniones de fe en el predio de la ex Rural

"Estuvimos desde las 8 y tipo dos de la tarde salí a comprar comida porque la misa empezaba a las 16. Regresé a las 15 y la camioneta seguía allí, pero cuando salimos a las 20 ya no estaba" , comenzó el joven damnificado.

Según su relato, su vehículo es una Toyota Hilux modelo '99 (dominio CYT 958) y la dejó estacionada frente al hipódromo, por calle Dante Aligheri. "Estaba la guardia (por la Agencia de Control de Proximidad -ex GUM) frente la camioneta; la dejé justamente ahí por eso y cuando salí me dijeron que no habían visto nada", lamentó en declaraciones a El Tres TV.