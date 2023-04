Lisandro Martínez se fracturó un dedo del pie derecho y será baja por varias semanas

El ex Newell's, Lisandro Martínez es retirado en camilla en el Old Trafford de Inglaterra.

Alivio para Lisandro Martínez: el ex Newell's no tendría una lesión en el tendón de Aquiles

Lisandro Martinez.jpg Lisandro Martínez tuvo que salir del campo de juego sin poder caminar y ayudado por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Luego del partido, el entrenador Erik ten Hag habló sobre la lesión de Martínez: “Hemos visto que abandona después de un momento en el que no había ningún oponente involucrado, así que no se ve bien. Vamos a tener que esperar. No puedo decir qué es, pero no parece el área del Aquiles”.