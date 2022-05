Les dan 27 años de prisión a los ejecutores de un crimen por error en Villa Gobernador Gálvez

El fiscal Gastón Avila había requerido para Gorosito, ex integrante de la banda de Los Funes en los tiempos de su alianza con René “El Brujo” Ungaro, una pena de 35 años; y para el Gordo López, 32 años de cárcel. Junto a esta dupla fue condenada a 4 años de prisión Eliana Soledad Segovia, como coautora del delito tenencia ilegal de armas de fuego de guerra junto con López, su pareja.

Juan González esperaba en la vereda de la casa de un amigo cuando los ahora condenados pasaron en moto con la intención de asesinar a un compañero de la víctima, pero erróneamente lo fusilaron con 12 balazos.

“Si esperaba un poquito más, si terminaba de comer el sándwich el Gordo, capaz que los enganchaba justo a los dos. Yo quería hacerlo tranquilo pero los otros estaban todos apurados”, le explicó a un detenido el Pala, hoy condenado como el tirador que mató a González. Y quien a renglón seguido se jactó del derroche de plomo: “Dicen que fue como el crimen más violento que hubo por todos los impactos que tenía, 16 impactos y 30 en el auto”. Y en la misma conversación con el hombre alojado en Piñero, Pala justificó su error: “Estuvo en el lugar y en el momento equivocados. ¿Qué querés que haga? Ya no me podía frenar, hermano”.

En ese homicidio por error se cruzaron dos extremos de las calles rosarinas. Beto González trabajaba 12 horas por día y Pala Gorosito, ex integrante de la banda de Los Funes en tiempos de su alianza con el Brujo Ungaro y ex pareja de Ramona Elvira “La Gringa” Ávalos, de 45 años, quien murió el 23 de abril de 2021 al sufrir una descompensación mientras estaba en la Unidad 5.

Pala es gente de Brian “Pocha” Sánchez, un alfil de la banda de René y Los Funes que estaba detenido en Piñero desde marzo de 2017, donde cumple una condena a 20 años de prisión por cuatro crímenes.

>>Leer más: Mensajes y llamadas echan luz a un crimen cometido por error

Pala también estuvo bajo el radar de la Justicia Federal cuando en 2017 fue detenido en el operativo bautizado “Los Miserables”, que le valió una acusación por asociación ilícita, la que no prosperó y recuperó la libertad.

También estuvo imputado junto con Carlos Jesús “Pelo Duro” Fernández y Lautaro “Lamparita” Funes por el homicidio de Cristian Alejandro “Bebe” Ferreyra, asesinado el 9 de mayo del 2017, en Biedma y Colón. Por esa causa también estuvo preso pero recuperó la libertad.

Un crimen por error

El sábado 1º de abril de 2019 a las 23 Beto González estaba parado frente a la casa de su amigo Brian O., un repartidor de soda, al que había pasado a buscar en su Volkswagen Bora. Brian invitó a entrar a su vivienda a su amigo mientras se bañaba, pero González prefirió quedarse revisando el celular cerca de su auto. La idea era ir a bailar en la previa de un feriado. Mientras chequeaba los mensajes del teléfono dos muchachos en una moto Yamaha YBR negra pasaron por el lugar y sin detener la marcha el acompañante comenzó a disparar. Para la acusación, quien manejaba la moto era el Gordo López y quien disparó fue Pala Gorosito. Herido con al menos doce balazos, el muchacho fue trasladado al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez y desde allí derivado al Heca, donde murió dos días después. En la autopsia se contaron en el cuerpo del repartidor 36 heridas causadas por los proyectiles.

Ante el silencio que mantenía Brian O., el fiscal Miguel Moreno, que llevaba la causa por aquellos días, ordenó un allanamiento a la casa del amigo de la víctima. En ese domicilio se secuestraron tres celulares en los que se detectó que había sido amenazado de muerte y extorsionado por Brian Pocha Sánchez. “Estuve viendo un par de fotos tuyas y andás con un par de enemigos míos. Todo mal. Este año te voy a re explotar. Me voy a la calle y te la voy a re poner. Te voy a reventar toda tu casa. Fíjate que no chamuyo. Vas a tener que pagar. Si no tenés plata, poné la Tornado (su moto) con todos los papeles o te mando plomo. Tengo un par de amigos y tu casa está de regalo”.

Para la acusación, ese mensaje es parte de la extorsión que Pocha efectivizó contra el amigo de González. La encrucijada estaba en poner “50 lucas”, entregar la moto Tornado con los papeles, un rodado que el hombre ya había vendido, o comenzar a vivir un calvario. Acorralado y sin saber qué hacer, Brian O. bloqueó a Pocha en su perfil de Facebook. Pero no alcanzó para frenar la bronca.

>>Leer más: "Si esperaba un poquito más capaz que los enganchaba a los dos", dijo el ejecutor de un homicidio

En una requisa a la cárcel de Piñero el 17 de abril de 2019, y en el marco de la investigación por balaceras a edificios del Poder Judicial, se encontraron tres celulares en la celda 131 del pabellón 13. En uno de los aparatos que pertenecía a Julio Albornoz, un preso cercano a Pocha Sánchez y que había sido su compañero de celda, se detectaron conversaciones con Pala sobre el crimen de Beto y varios detalles de ese hecho.

Gorosito fue detenido el 3 de junio de 2019 en barrio Tablada. El 9 de agosto del mismo año, López fue detenido junto a Segovia en un allanamiento realizado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en un pasillo de Ayacucho y Estado de Israel. Les secuestraron tres armas de fuego, una de las cuales habría sido utilizada en el homicidio de González.

Ante el tribunal, en los alegatos de inicio del juicio, el fiscal Ávila solicitó el 9 de mayo pasado 35 años de prisión para Pala Gorosito y 32 para el Gordo López. En tanto, para la pareja de éste último, Eliana Segovia, requirió 4 años de cárcel. El fiscal describió el asesinato ocurrido la noche del 1º de abril de 2019 como “un claro ejemplo de cómo operan las bandas criminales que se financian con la venta de drogas”, que “cuando algo o alguien no les gusta proceden a la violencia armada, letal y sin miramientos”.

El fiscal fundamentó el alto pedido de penas no sólo en que el ataque se cobró la vida de un joven ajeno al conflicto sino que, en las conversaciones posteriores, se ríen del sufrimiento de la familia: “La novia del pibe comentó que se confundieron, que los tiros no eran para él, una banda de boludeces. Que se tiene que hacer justicia. Un pibe bueno, trabajador, qué se yo. Un quilombo”, planteó Gorosito en una escucha. Y añadió entre risas: “Se entretuvo con el celular y cuando aparecieron dos en moto no pudo hacer nada. Brian salió justo y lo vio tirado. Si esperábamos un segundo les dábamos a los dos, cumpa”.

Por su parte, el defensor público Darío Pangrazi pidió la absolución de los acusados alegando que la fiscalía “no podrá probar los hechos con el grado de certeza necesaria ya que no hay testigos presenciales que los ubiquen en la escena del crimen ni tampoco se secuestró la moto que dicen que usaron”.

Este jueves al mediodía el tribunal leyó el fallo condenatorio para los tres acusados: Pala como coautor de los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de guerra en calidad de autor. El Gordo López como coautor del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego y de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra en calidad de autor. Y Eliana Segovia como coautora del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.