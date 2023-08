Le pedían 18 años de prisión por un crimen en Empalme, pero lo absolvieron y salió libre

image (2).jpg Cabal al 1300 bis, la cuadra donde Diego Nicolás Miranda fue baleado en el pecho la noche del 22 de septiembre de 2020.

En la investigación, para la fiscalía no quedó del todo claro si hubo un fuego cruzado o si Wilson fue herido por algún disparo de su propio bando. De todos modos se lo consideró presunto autor porque fue mencionado por varios testigos que lo conocían y el dermotest resultó positivo en las dos manos. En el lugar se recogieron sólo dos vainas servidas que según el informe de Balística de la Unidad Regional I fueron disparadas por un único arma de fuego. Una de las evidencias que desde la acusación se utilizó fue el llamado que la madre del imputado realizó esa noche al 911, alarmada porque los vecinos intentaban incendiarle la casa en represalia. Contó que su hijo había entrado a la casa corriendo y ensangrentado y luego de cambiarse de ropa se había ido.

"Me corrieron"

En la instrucción del expediente Medina contó que volvía de trabajar cuando un grupo de cinco muchachos que regresaban de jugar a la pelota comenzaron a seguirlo, “todos armados”. “Cuando me corrían venían cerquita mío para pegarme en las patas para que yo caiga. ¿Sabe cómo corrí por mi vida, señor juez?”, relató. Nombró a dos vecinos, padre e hijo, que según él “dispararon como loco y le pegaron a Diego”.

“Yo lo vi al muchacho que cayó porque me venía siguiendo. Fui hasta mi casa, me dieron un plomazo y me fui, me cambié de ropa porque ya no daba más. Nosotros vivimos entre pasillos y tenemos portones sellados para resguardarnos de esa gente que rastrea a la gente que trabaja. Entraron y rompieron todo. Querían quemar mi casa, por eso me cambié y salí corriendo del pasillo. Yo me entregué. No tenía ni armas, nada”, declaró en esa instancia el imputado, quien le rogó al juez: “Por favor no me haga comer un par de años por algo que yo no hice. Por suerte conseguí trabajo y me estoy portando bien”.

En noviembre de 2022, en una audiencia previa al juicio oral por el caso, la fiscal Paolicelli pidió que al único detenido por el crimen lo condenaran a 18 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma y portación ilegítima de un arma. Tras el juicio debate el tribunal decidió absolver al acusado por beneficio de la duda y dispuso su inmediata libertad.

En el Derecho Penal el principio “in dubio pro reo” indica que si el juez o tribunal tienen dudas sobre la culpabilidad de un acusado tras valorar las pruebas disponibles en el debate, la sentencia o decisión judicial debe favorecer al acusado. Ante la duda, el acusado debe ser absuelto. De ser apelado, algo que se descuenta que sucederá por el lado de la acusación, la resolución será revisada en segunda instancia.