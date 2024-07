Ladrones irrumpieron de madrugada y se llevaron dinero de una inmobiliaria de barrio del Abasto

Asalto de madrugada

Lazzarini relató que el sábado por la mañana recibió un aviso de la alarma porque se había cortado la luz. "Muchas veces pasa en el barrio, pero como el vecino de al lado tenía creí que se había cortado una fase. Nunca me di cuenta que me habían robado el medidor. A partir de eso, como no andaban las cámaras ni la alarma, pudieron trabajar en la madrugada del lunes".

“Los ladrones hicieron como una logística, porque tratamos de bancarizar todo pero como esta es una época de cobros había algo de plata", contó el titular de la inmobiliaria. Y agregó: "Una vecina vio una camioneta color gris y llamó a la policía, habían entrado dos personas y cuando ella se asomó desde la camioneta tocaron bocina y salieron los dos que estaban adentro, así que creemos que los delincuentes al menos eran tres”.