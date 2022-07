La resistencia mapuche prendió fuego a un hombre

"Tenían bidones de nafta. Me hicieron bajar, decían que les diera plata. Les di algo que tenía en la billetera y, cuando se estaban yendo, empezaron a rociar toda la casa con nafta y con un encendedor prendieron fuego", explicó Conti.

Pablo Conti denunció que mientras dormía junto a su esposa, un grupo que se identificó como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ingresó a la cabaña, subió hasta la habitación y le apuntó con armas

Y agregó: "Me rociaron a mí también en toda la parte izquierda y me prendí fuego y me apagué con la vertiente, con el piso que tenía ahí. Estaba en calzoncillos, sin medias, sin zapatos y estaba todo lleno de vidrios. Cuando se iban, rompieron el vidrio de la camioneta, tiraron nafta a la camioneta, prendieron fuego la camioneta y después rompieron las garrafas, prendieron fuego las garrafas y explotaron".

Conti explicó que los atacantes "solo pedían plata" y le decían: "Te mato, te mato". Incluso lanzaron tiros al aire. Al recordar el momento en el que se encontraba entre las llamas, el hombre se quebró y comenzó a llorar.