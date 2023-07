La mujer asaltada en Pellegrini al 4500 está grave en el Heca y aún no fue identificada

Dado su estado de salud, la víctima no pudo dar sus datos personales ni aportar información para buscar familiares. Como le robaron sus pertenencias, tampoco tiene documento

La subdirectora de l Hospital de Emergencias Clemente Álvarez , Andrea Becherucci , brindó esta mañana el parte de salud de la mujer asaltada en la madrugada de este viernes en la zona de Pellegrini al 4500, quien sufrió graves heridas y se encuentra internada en estado reservado . Un inconveniente es que aún no lograron establecer la identidad de la víctima.

Como consecuencia del estado que presenta, la mujer no pudo brindarle a los médicos sus datos personales ni aportar información para orientar la búsqueda de familiares o allegados. En el asalto, perdió todas sus pertenencias, incluida la documentación.

En declaraciones a LT8 , Becherucci dijo que la mujer se encuentra “con un traumatismo de cráneo, de piernas y de pelvis . En este momento, se le realizan los estudios pertinentes y se la evalúa en el shock room. Por momentos, está con sensores alternantes, está algo confusa, no pudimos obtener los datos filiatorios . Tiene traumatismo de cráneo, eso le causa estupor, por momentos está más dormida”.

“El pronóstico es reservado. Tiene un traumatismo de cráneo moderado. Tiene algunas fracturas craneanas, edema cerebral y algunas contusiones hemorrágicas. Es una paciente que tiene que estar internada y controlando su evolución, porque las lesiones pueden progresar y derivar en un algún deterioro”, agregó Becherucci.

La vicedirectora del Heca agregó que hasta el momento no llegó ningún familiar al Hospital. “Ella está confundida. Si bien emite algunas palabras no pudo dar datos certeros de su filiación. No tenía identificación”, subrayó la médica.

El ataque

El hecho sucedió este viernes a la mañana cuando la víctima fue abordada por dos delincuentes mientras andaba en bicicleta por avenida Pellegrini al 4500, zona oeste de Rosario. Los ladrones tiraron al pavimento a la víctima y la arrastraron varios metros. Producto de los golpes, perdió el conocimiento y sufrió heridas graves.

Testigos y vecinos del lugar denunciaron que el sistema de emergencias médicas demoró en llegar a atender a la víctima. Dijeron que la ambulancia y la policía tardaron más de una hora en llegar.