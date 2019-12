La Justicia le otorgó la libertad condicional a Hugo Tognoli

El ex jefe de la policía santafesina Hugo Tognoli volvió ayer a su casa bajo el régimen de libertad condicional después de cumplir tras las rejas mucho más que los dos tercios de la pena que le impusieron en 2015 y que es el tiempo exigido por la ley para acceder a ese derecho.

La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe tras computar los días que estuvo bajo prisión preventiva por la causa que llevó adelante la Justicia Federal de Rosario y en la que el mismo Tognoli resultó absuelto.

Según la resolución firmada ayer por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, el ex jefe policial deberá atenerse a ciertas reglas de conducta durante el nuevo período de libertad, los mismos que cumplió entre el 7 de junio de 2018 al ser liberado por la Justicia Federal rosarina, y el 10 de octubre pasado, cuando volvió a ser detenido por disposición de sus pares de la capital provincial.

En ese sentido, Tognoli deberá fijar un domicilio (que no es otro que aquel en el que siempre vivió, una casa en la zona norte santafesina que es propiedad de su suegra), adoptar en los próximos 15 días un trabajo u oficio si es que no tiene medios propios de subsistencia (lo que parece irrisorio en tanto cobra su jubilación como retirado de la fuerza provincial), no cometer nuevos delitos y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.