La Justicia de Menores de Rosario consideró penalmente responsable a Lucas O. por el homicidio criminis causa de Juan Cruz Ibáñez, a quien asesinó siendo menor en junio de 2018 en su departamento de Zeballos 2131. En esa oportunidad ingresó por un balcón y le asestó 26 puñaladas para llevarse todo lo que encontró a su alcance. La sentencia no quedó firme y resta saber si tanto la Fiscalía como la defensa apelarán el fallo. Mientras tanto, el acusado seguirá preso en prisión preventiva hasta que la jueza Aguirre Guarrochena -a quien girará la causa- dictamine si aplicará condena o no, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera "trato cruel y agravante" la pena de prisión perpetua para menores.

A Ibáñez, de 23 años, le faltaban dos materias para recibirse de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cuando fue asesinado el 23 de junio de 2018 en un departamento del 2º piso, donde vivía. Era oriundo de Murphy y trabajaba en el desarrollo de proyectos especiales para una empresa de investigación tecnológica.

El joven fue hallado con dos puñaladas mortales en la espalda y otros 20 cortes en el cuerpo. El homicida intentó escapar del edificio en el auto de la víctima, pero no pudo. Entonces tomó un taxi con varios bolsos hasta un pasillo de Chacabuco al 4200, donde vivía su hermana. El relato del taxista que lo trasladó y se presentó ante la Justicia tras saber del crimen llevó a la policía al lugar y allí encontró pertenencias de Juan Cruz.

Para tal homicidio, la Fiscalía solicitó que Lucas O. sea acusado de "homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y criminis causa, y agravado por escalamiento en calidad de autor del hecho". Sin embargo, la jueza de Menores María del Carmen Musa sólo se apoyó en la hipótesis de homicidio para ocultar otro delito, es decir, el cuantioso botín que sacó en bolsas de la casa de la víctima.

"Aparece seductora la figura que propone la defensa (alevosía y ensañamiento), máxime cuando se observa el modus operandi desplegado por el infractor en todos los delitos actuados con anterioridad a éste y por los que fue declarado autor penalmente responsable. Lucas no desiste de lo que desea. Es tal su pulsión ciega que parece no discernir. Ve una moto estacionada y la sustrae a la luz del día frente a un vecino que lo observa y que luego oficia de testigo de cargo, por ejemplo. Definitivamente, Lucas entró a robar", subrayó la magistrada en los fundamentos del fallo, respecto a la calificación que estipuló para el acusado.

>>Leer más: Reclaman prisión perpetua para el autor del crimen de un estudiante

Si bien la Justicia no pudo acreditar si el agresor actuó solo o acompañado, le asestó múltiples puñaladas para llevarse hasta un tupper que encontró en su camino. "Ibáñez se presentó para Lucas O. como un obstáculo a ser removido. Tampoco encuentro acreditado que Lucas O. haya actuado ocultando su ánimo hostil", indicó en la resolución.

No obstante, apuntó: "No considero que Lucas O. aumentara adrede y de modo innecesario los padecimientos de la víctima. Las múltiples heridas de arma blanca que causaron en Juan Cruz Ibáñez el shock hipovolémico determinante de su deceso y que la Fiscalía propone para su requerimiento no se constituyen en indicador objetivo del dolo conativo del perpetrador, el que radicó en todo momento en apartar a la víctima para consumar el robo".

A su vez, agregó: "No encuentro acreditado que el imputado hubiese pretendido que Ibáñez sufriera de modo excesivo e innecesario. Reitero lo ya dicho: Ibáñez se presentó para O. como un obstáculo a ser removido. Tampoco encuentro acreditado que O. haya actuado ocultando su ánimo hostil. Muy por el contrario, le develó claramente al incauto morador su intención e interactuó con él quien procuró infructuosamente defenderse, tal como se desprende de las heridas que presentaban sus brazos conforme el informe de autopsia y los rastros de su sangre en distintos lugares del departamento donde aconteció el delito".

"Lucas O. hizo todo lo que estuvo a su alcance para eliminar la resistencia del morador, propietario del ansiado botín, dándole muerte para ello. Con esa finalidad. Se llevó todo lo que pudo acarrear; hasta un recipiente tupperwear. Así lo indican los allanamientos practicados", agregó.

Los elementos robados de la casa de la víctima

Una vez que escapó del departamento de Zeballos al 2100, Lucas O. cargó en un taxi durante 15 minutos y se trasladó hacia Chacabuco y Garibaldi con "un dispositivo electrónico Mac mini, un monitor de computadora de 26 pulgadas LG, una notebook marca HP de color plateado, una notebook Asus de color negro, ambas de 15.6 pulgadas, un teléfono celular marca Iphone 7 de color negro mate con funda de color negro, un teléfono marca Blu, un teléfono marca Sony Xperia, un par de botines marca "Adidas Core" de color negro con vivos amarillos y tiras blancas; un par de zapatillas del tipo botitas marca "Nike" de color negro con vivos grises y la pipa de color verde fluo; un par de canilleras de fútbol de color celeste sin marca; unos botines marca Nike de color blanco, un par de zapatillas de color negro con suela negra, un par de botines de color plateado, la suma de 450 euros y 300 dólares"

Como si eso fuera poco, también cargó "dos guitarras, una mochila de color negro y gris marca «Snow Travel»; un monedero de mujer del tipo cartera de color marrón claro marca "Bagchery"; 8 lapiceras de distinto tipo; un par de auriculares "Samsung"; un lapicero de madera color marrón con la inscripción "Ucasal"; un bolso de mujer con hebillas con detalle en dorado y la inscripción "Laura Felici"; una remera blanca con la inscripción "California Malibu"; una bolsa ecológica de una bolsa ecológica de color blanco y verde de Supermercado "La Reina"; un alhajero de color verde; un toallón color marrón claro marca "Arco Iris"; un short azul marca "Luanvi", con la inscripción ART, Ibiza Party, Ibiza 4; un short blanco con vivos negros marca "Adidas"; un pantalón de vestir color beige marca "Key-Biscayne"; una remera blanca con vivos negros marca "Huouky"; una remera de color bordó marca "Tommy- Hilfiger"; una remera color gris oscura marca "Back Up"; una remera gris oscura marca "Aeropostale"; una remera verde oscuro con dibujos negros marca "Zara Man"; un pantalón de vestir color verde, talle 44, marca "Lftman"; un cuellero inflable de color verde; un buzo tipo canguro con capucha de color gris, y una remera blanca, entre otras".

>>Leer más: Matan a un estudiante de ingeniería durante un robo en su departamento

Días posteriores al crimen, Lucas O., fue detenido cuando estaba por abordar un ómnibus de la colectividad Qom que iba hacia Chaco, donde le admitió a su padre que "tenía miedo y estaba arrepentido" por el crimen cometido como por los otros seis robos que se le imputaron.

Fue indagado como autor de un homicidio con tres agravantes que para los mayores de edad prevén prisión perpetua. Por entonces, el chico ya tenía siete causas penales por robos y arrebatos cometidos desde que había cumplido 16 años. Por aquel entonces, la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena resolvió que quedara detenido en el Irar. Una vez que cumplió 18 años fue trasladado al penal de Piñero.

Por todo esto, la magistrada lo consideró autor penalmente responsable del delito de "homicidio criminis causa", calificación que para la Justicia de delincuentes mayores prevé la pena de prisión perpetua. Sin embargo, como O. era menor -tenía 17 años- a la hora de cometer el crimen para ocultar el cuantioso robo, no está determinado qué resolusión determinará la magistrada a la que girará la causa.

En ese puntó, la jueza Musa le indicó a La Capital que la sentencia "no quedó firme y resta saber si tanto la Fiscalía como la defensa apelarán el fallo". Mientras tanto, el acusado seguirá preso en prisión preventiva hasta que la letrada Aguirre Guarrochena -a quien girará la causa- dictamine si aplicará condena o no, puesto que el joven era menor cuando cometió el delito, de acuerdo a los que establece el Código Penal.

Mientras tanto, Musa explicó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera «trato cruel y agravante» la pena de prisión perpetua para menores", más allá de que se limitó a aventurar cuál será la decisión que tomará su colega del juzgado de Menores Nº4.

Reclamo de los familiares de la víctima

El pasado 16 de octubre de 2019, mientras se desarrollaba la audiencia preliminar a la sentencia, familiares y amigos de Juan Cruz habían exigido "prisión perpetua" para Lucas O. por el crimen cometido. Sustancialmente, reclamaban que a Lucas O. se lo condene como un mayor y vaya preso de por vida, al considerar que "en un caso como este, el asesino no puede ser tratado como un niño".