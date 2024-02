Juan Manuel Britos, el taxista que pidió ayuda en medio del terror de las balas

"Estoy desesperado. No tengo donde ir y nadie me ayuda. No sé qué hacer, sinceramente ”, dijo entonces el hombre que manejaba un taxi para ganarse la vida. Quizás su caso se hizo más conocido porque el propio intendente Pablo Javkin llegó hasta su casa para brindarle su apoyo y solidaridad .

Vine a ver a Juan. Vive en barrio Triángulo y Moderno. Le balearon dos veces la casa para que la entregue. pic.twitter.com/bO3F0qewl9 — Pablo Javkin (@pablojavkin) February 10, 2023

En una Rosario que sigue sangrando, el salvaje crimen de Juan no es uno más. Se animó a alzar su voz con el temor reflejado en cada palabra: "Estoy desesperado. No tengo dónde ir y nadie me ayuda. No sé qué hacer, sinceramente”, dijo entonces. Quizás su propia desesperación lo llevó a pedir auxilio de la manera que pudo. Y fue ventilar que el narco le pedía su casa de la manera que mejor desarrollaba: intimidando con la muerte baleándole la casa.