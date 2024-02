La angustia de la viuda del taxista asesinado: "El que mató a mi marido también apuntó hacia mí"

mujer taxista asesinado.jpg

“Mis hijos gritaron y salieron corriendo. Cuando quise acercarme a Juan, el que disparaba se puso delante mío y me apuntó. No se si me disparó o no, pero puse debajo del taxi. Había mucha gente en la calle”, señaló Vanina y agregó un dato que la dejó más dolida aún: “ La policía tardó un montón. Cuando llegó un patrullero tenía las luces apagadas, apareció por Gálvez y se fue para el otro lado . Ni siquiera atinó a venir para acá. Se fue para el otro lado”.

“Más tarde cuando vino otro móvil policial, los vecinos lo levantaron a mi marido y lo llevaron al hospital porque se dieron cuenta que respiraba”, agregó ya sin poder contener las lágrimas.

Al ser consultada sobre las balaceras del año pasado y sobre cómo esos hechos modificaron la vida de la familia, Vanina explicó: “Tratamos de hacer una vida normal. Cuando tenés un hijo chiquito tenés que hacer una vida normal, no queda otra. No volvimos a sufrir amenazas, pero nos cuidamos todo el tiempo, sin salir a la vereda. Si no tenía que hacer algo importante, no salía a la calle y el nene menos”.

“Lo único que quiero decir es que en la esquina está el domo, sería demasiada casualidad que el dome haya estado mirando para otro lado. Tengo pruebas de que el domo capta imágenes hasta mi casa. Tiene que estar todo registrado”, agregó.

Vanina insistió en la impotencia que sintió cuando un móvil policial, el primero en llegar al lugar del crimen, habría intentado esquivar el lugar del hecho. “El primer patrullero dobló para el otro lado -contó-. Acá estábamos 50 o 60 personas gritando y los policías se fueron para el otro lado. Estábamos casi en plena avenida y éramos un montón de gente como para que los policías no nos escuchen”.

Vanina contó que tras la balacera del año pasado que motivaron un gesto de solidaridad del intendente Pablo Javkin, tuvieron custodia policial pero “fue revocada entre abril y mayo. Después de las balaceras, Juan no quería volver a trabajar. Entonces lo hacía yo y él se quedaba con el nene. Después, de poco Juan se fue animando a salir y entonces dejé de trabajar yo para estar con mi hijo”.

“Juan salía a trabajar a las 7 de la tarde y volvía a las 7, 8 de la mañana si era necesario. Nunca tuvo problemas con nadie. Sus compañeros me dijeron que no había discutido con nadie y que jamás tuvo un problema. No sé cómo seguir. Voy a mover cielo y tierra, porque mi hijo se merece un buen recuerdo del papá , y que sepa que su padre vivía para él y su otro hijo”, concluyó visiblemente compungida Vanina.