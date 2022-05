Imputaron a un hombre y una mujer en la causa por el policía baleado

El juez Román Lanzón dispuso este domingo la prisión preventiva por 30 días para una mujer y un hombre imputados de encubrimiento por haber refugiado a un adolescente sospechado de participar, la madrugada del viernes, del ataque a tiros en el que resultó gravemente herido el policía motorizado Gabriel Sanabria mientras perseguía a los ocupantes de un auto robado desde el cual le dispararon a mansalva en Arijón al 400. Se trata de Mariana M., de 41 años, y Brian Nahuel B., de 30, detenidos en su casa de Ayacucho y Hungría donde también cayó Hugo Emanuel G., de 16 años, luego de una persecución policial. En la vivienda se encontraron armas de distinto calibre en una mochila que la pareja de acusados dijo no saber de dónde salieron. Si bien las primeras versiones ubicaron Brian B. como uno de los agresores finalmente no se halló evidencia de que haya estado a bordo del Peugeot 206 en el que iban los agresores, por lo cual no prosperó la imputación por tentativa de homicidio que se había anunciado el día anterior.