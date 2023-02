"Iluminemos Rosario": marcha y acampe en reclamo por la violencia

También recordó el asesinato de Joaquín Pérez en un intento de robo en octubre de 2021 y las marchas que se desplegaron: "En ese momento creíamos que ese crimen y la posterior movilización iban a ser un quiebre en la sociedad y no fue así".

“Como sociedad no podemos bajar los brazos", sostuvo, para añadir: "No tenemos que lograr que nos ganen porque estamos hartos o por el cansancio. Hay un montón de promesas incumplidas. Hay numerosos casos que no se siguen en la Justicia. Rosario es la ciudad de los crímenes perfectos. Hay crímenes donde la Justicia no llega nunca a dar con quienes asesinan a nuestros seres queridos".