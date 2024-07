Identifican al hombre asesinado en una verdulería de Alvear, donde faltaron 250 mil pesos

El personal policial secuestró un cuchillo con el mango encintado que se encontró en la vereda y que sería el arma usada en el ataque, cometido por motivos que se investigan. La investigación del caso quedó en manos de la fiscal Marisol Fabbro. El crimen se produjo cuando la verdulería estaba cerrada para la atención al público.

Según los primeros testimonios, esa tarde Mendoza había acordado realizar la venta de una garrafa en el negocio alrededor de las 20. Una versión indica que esa persona llegó a la hora indicada y al no encontrar respuesta le preguntó a un vecino, quien se trepó a un tapial y vio a la víctima sobre un charco de sangre en el patio.

Los tíos de la víctima dijeron en declaraciones periodísticas que además de las trece puñaladas Mendoza había sufrido un golpe en cara, al parecer provocado con una pala que no fue secuestrada por la policía. Indicaron que antes del ataque Mendoza había recibido numerosos llamados a su celular de una persona a la que no conocen. De la casa faltaban unos 250 mil pesos.

En diálogo con El Tres, el tío de Mendoza contó que habían abierto tres meses atrás el negocio que atendía Pablo, padre de dos hijos. “Esta verdulería es nuestra, la hicimos con mucho sacrificio. Yo lo llevé a la casa de la madre y quedamos en que me iba a llamar a cierta hora de la tarde para que lo trajera. Pero no lo hizo. Vino por sus propios medios en un remís, a las 19.30”, dijo el familiar, y aclaró que según le comentaron los policías a las 20.30 el hombre ya había fallecido.

En el entorno de la víctima desconocían si tenía problemas con alguien: “Esta verdulería está hace tres meses. El ingresó por la puerta y de ahí en más no se sabe lo que pasó. No sabemos si golpearon la puerta, abrió, y le dieron con una pala”, añadió. Según el dueño del comercio no faltó mercadería del local pero sí unos 250 mil pesos.

”Supuestamente él recibió numerosos llamados y quiso venirse para el local. No sabemos quién lo llamaba pero era por una venta de una garrafa. Problemas no tenía con nadie”, reveló el tío de Mendoza. La tía, en tanto, aclaró que en la escena no se encontró el celular de la víctima. La mujer indicó que según los policías el hombre fallecido tenía 13 puñaladas y un golpe en la cara que podría haber sido realizado con una pala que la familia aportará a la investigación.