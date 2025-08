Controles vehiculares: en una semana, secuestraron veinte armas de grueso calibre

Luego de decomisar las armas, los policías incautaron el vehículo, que si bien no presenta pedido de secuestro era manejado por una persona que no era el titular. Dentro del auto se encontraban Roberto M., de 34 años, y Liliana M., de 48. El hombre tiene antecedentes por desobediencia judicial y amenazas, en tanto la mujer no posee antecedentes penales.