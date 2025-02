Feroz balacera en barrio Matheu: una mujer resultó herida en un ataque a balazos contra una casa

Según relataron testigos a La Capital , los integrantes donde desconocidos descargaron al menos 10 disparos de arma de fuego no tienen problemas con nadie y tampoco saben el motivo del feroz ataque a balazos que por poco no provocó más heridos.

balacera.mp4

En concreto, comenzaron a sonar los disparos y uno de los proyectiles "rozó" el brazo de la mujer quien quedó cuerpo a tierra al igual que la beba, su pareja e hijo, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones.

"Estábamos en casa. Mi mujer estaba haciendo un video porque vende por streaming. Estábamos comiendo algo porque habíamos ido a pescar con mi hijo más grande. En eso sentimos llegar a una moto y de repente, los disparos", contó Lucas.

En ese marco, describió: "Mi mujer se dio vuelta y agarró la beba y nos tiramos al piso. Habrán sido diez tiros: siete entraron a la casa y afuera quedó una bala entera porque se ve que se le trabó la pistola".

balacera1.mp4

Según precisó el muchacho, el Sies constató la herida de bala en uno de sus brazos, mientras que a los diez minutos de perpetrada la balacera llegó un móvil del 911.

"Me recagaron a tiros mi casa, con una 45 (calibre) me tiraron", comentó el muchacho a través de un video, aún sorprendido por el ataque a balazos que por poco no pasa a mayores consecuencias.

Uno de los patrulleros que llegó al lugar, según indicaron, chocó contra un auto particular, aunque no se registraron heridos. Mientras tanto, con el correr de la tarde aguardaban la presencia de un fiscal para constatar el hecho.

Esta balacera tuvo lugar a escasos metros donde en 2012 ocurrió el Triple Crimen de Villa Moreno, donde murieron asesinados a balazos, Gere, Mono y Patom.