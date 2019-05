Falsos testigos de Jehová roban y golpean a un anciano

Nicolás Antonio B. alias "Toto", de 95 años, fue asaltado en su casa el domingo por la tarde. Una pareja de falsos Testigos de Jehová tocó a su puerta en su vivienda de Baigorria al 900. Luego de acceder con el ardid de que le iban a leer párrafos de la Biblia lo sometieron a un asalto más que violento: lo amenazaron con un arma blanca y le mostraron un revólver que el hombre de la pareja ocultaba en la cintura. Luego lo maniataron a la misma silla de ruedas en la que se desplaza y lo golpearon en el pecho.

Durante el asalto lo hirieron con un cuchillo, lo golpearon también en la cabeza y lograron robarle una importante cifra en dólares que él mismo desmintió.

"Fueron 20 o 30 mil pesos, eso creo", dijo. No obstante, en la denuncia figuraría una suma de alrededor de diez mil dólares, ahorros que Nicolás atesoraba para acudir a ellos ante algún imprevisto.

La anunciación

Pasadas las 16 del domingo una pareja que se acercó a la casa como "Testigos de Jehová" golpeó en lo de Nicolás y entablaron con él una charla de unos diez minutos en la puerta. A los vecinos no les llamó la atención ya que en la mañana del mismo domingo un grupo de esa confesión había recorrido esa zona del barrio con la rutina de su predicación.

"Cuando entraron a mi casa me dijeron que era un robo, me mostraron un cuchillo y me preguntaron donde estaba la plata que tenía", contó el anciano. "Me dijeron que me iban a matar a golpes. Insistían con el tema de la plata y yo les mostré donde estaba, pero querían mas y me amenazaron con pegarme mucho".

"Les dije «mátenme», no quería que me golpearan, me taparon la boca con un trapo y yo no podía respirar", relató Nicolás. De esta forma tampoco podía gritar por ayuda a sus vecinos cercanos.

Así comenzaron a pegarle en algunas partes del pecho y el dueño de casa sólo atinó a defenderse: "Le dí a la mujer con el bastón y la hice caer. Yo me defendí, cuando le pegué a ella con el bastón el hombre se enojó y me lastimó con el cuchillo, me quiso apuñalar. Se ve que el cuchillo estaba roto o algo así por que no me alcanzó a hacer una herida profunda", dijo Nicolás.

Veinte minutos

La pareja estuvo en la casa unos veinte minutos. Durante ese tiempo Nicolás fue hostigado y amenazado permanentemente. "Me pedían dólares y plata. Me pusieron las manos en el bolsillo del pantalón, me ataron (con precintos) y después me dejaron atado a la silla de ruedas. Me pegaban por todas partes", dijo el anciano, que pese a esto no presenta graves heridas a la vista.

Pasado unos minutos Nicolás les dijo donde guardaba sus ahorros y fueron hasta el lugar para hacerse del dinero y escapar con la misma tranquilidad con la que entraron.

El caso lo tomó la Fiscalía de flagrancia en turno. Desde allí se ordenó un relevamiento de las probables cámaras de vigilancia que se encuentran en esa cuadra de Baigorria al 900.