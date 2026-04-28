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La FNGA dijo presente en Innventure AgriFoodTech LATAM 2026

Una jornada diseñada para conectar líderes empresariales, innovación aplicada y oportunidades concretas en el ecosistema AgriFoodTech

Candelaria Martorel

Por Candelaria Martorel

28 de abril 2026 · 10:31hs
La FNGA dijo presente en Innventure AgriFoodTech LATAM 2026

El pasado 9 de abril, el presidente de la FNGA, Diego Suieras, asistió a la nueva edición del AgriFood Tech. Un espacio que combinó presentaciones de startups seleccionadas, conversaciones estratégicas de alto nivel y espacios de networking sobre la laguna de Lobos.

Bajo la organización de Inventure, un fondo federal que tiene como objetivo desarrollar una comunidad de productores y empresas del agro de todo el país que invierta en el talento de emprendedores que buscan soluciones para una producción de alimentos más eficiente y sostenible. Durante 2 días, 17 startups se reunieron junto a líderes de empresas, organismos y referentes en diversas áreas para que la innovación suceda, acelere y escale. Cada startup presentó el problema que resuelve, sus hitos, diferenciales y lo que busca: clientes, alianzas comerciales, co-desarrollo o inversión. También se puso a disposición una plataforma para conectar.

Los perfiles de las startups seleccionadas abordan desafíos concretos de la agroindustria desde el laboratorio hasta el mercado, con tecnología probada y tracción internacional. En áreas como: edición génica y mejoramiento genético, reducción de herbicidas con inteligencia artificial, plataformas integradoras para gestión de datos, nuevas herramientas de financiamiento para agro y ganadería con activos digitales, regeneración de ecosistemas, detección y predicción de incendios, tratamiento de semillas con plasma, reducción de desperdicios y aumento de vida poscosecha de frutas, trazabilidad simple y personalizada, análisis de calidad de granos y seguros paramétricos de última generación.

Además, durante la jornada se presentaron dos iniciativas que estará realizando Innventure en colaboración con partners y sponsors para seguir desarrollando el ecosistema y pasar al siguiente nivel. Estos son: “Proyecto: Fondo Innventure II” y “Red de Validación Agtech, en colaboración con Aapresid”.

Fue un espacio diseñado para generar impacto real en: Formación y visión estratégica, Conexión y comunidad, Generación de oportunidades, e Innovación abierta en acción. Algunos resultados que reflejan el impacto: +100 tomadores de decisión de toda la cadena agroalimentaria , +70 oportunidades generadas entre startups y empresas, 5 píldoras formativas en temas estratégicos para el escalamiento de startups y 2 nuevas herramientas concretas de inversión e innovación abierta para el ecosistema.

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