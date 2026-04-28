La Capital | FNGA | Suiza

Suiza y la consolidación de la debida diligencia ambiental: un punto de inflexión en la regulación global

La reforma impulsada por el Consejo Federal de Suiza no sólo redefine las obligaciones empresariales en materia de sostenibilidad, sino que confirma una tendencia global

Ignacio Polenta

Por Ignacio Polenta

28 de abril 2026 · 10:23hs
Suiza y la consolidación de la debida diligencia ambiental: un punto de inflexión en la regulación global

Un cambio de enfoque que trasciende lo normativo

La reciente iniciativa del Consejo Federal de Suiza para reformar su marco regulatorio en sostenibilidad empresarial debe analizarse más allá de su dimensión jurídica. No se trata únicamente de una actualización normativa, sino de la consolidación de un cambio de enfoque que viene gestándose a nivel global. El proyecto –actualmente en consulta pública hasta julio– propone ampliar el alcance de la debida diligencia, incorporando una evaluación integral de riesgos ambientales y sociales a lo largo de toda la cadena de valor.

Durante años, la sostenibilidad empresarial se apoyó en esquemas voluntarios, donde los reportes no financieros y los compromisos corporativos cumplían un rol predominantemente reputacional. Dicho modelo permitió avances en términos de visibilización, pero mostró limitaciones claras al momento de modificar comportamientos estructurales. La propuesta suiza se inscribe, precisamente, en el tránsito hacia un esquema distinto, donde la debida diligencia deja de ser una recomendación para convertirse en una obligación exigible, con criterios técnicos definidos y mecanismos de control verificables.

En este punto, la convergencia con los estándares impulsados por la Unión Europea resulta determinante. Instrumentos como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad (CSDDD) elevaron el umbral de exigencia, incorporando principios como la doble materialidad y la trazabilidad en cadenas de valor. Suiza, aun sin ser miembro del bloque, reconoce en estos desarrollos un estándar de referencia que condiciona su inserción económica internacional.

Debida diligencia: de concepto jurídico a herramienta de gestión

Desde la perspectiva ambiental, uno de los aspectos más relevantes de esta evolución normativa es la importancia que adquiere la debida diligencia como herramienta de gestión del riesgo. El cambio es sustantivo: se pasa de una lógica reactiva, centrada en la remediación de impactos, a un enfoque preventivo, orientado a la identificación temprana de riesgos y la implementación de medidas de mitigación a lo largo de toda la cadena de valor.

En términos operativos, esto implica que las organizaciones deberán desarrollar capacidades técnicas específicas para mapear sus cadenas de suministro, identificar puntos críticos, establecer indicadores verificables y sostener sistemas de monitoreo continuo. En sectores donde los impactos ambientales son acumulativos o de difícil reversibilidad, la debida diligencia se convierte en una herramienta clave para gestionar riesgos sistémicos.

La exigencia de reportes estandarizados y auditables refuerza esta lógica. La incorporación de verificación externa introduce un nivel de rigurosidad que acerca la información de sostenibilidad a los estándares de los estados financieros tradicionales. Sin estos sistemas de medición robustos, la gestión ambiental difícilmente pueda integrarse de manera efectiva en los procesos de toma de decisión.

Página 5 - Imagen para el interior

Alcance real y efecto en las cadenas de valor

Uno de los elementos más interesantes de la propuesta suiza es su criterio de focalización. El esquema plantea concentrar las mayores exigencias en un conjunto acotado de grandes empresas, bajo el supuesto de que son estas las que tienen mayor capacidad de generar impactos significativos. Sin embargo, desde un análisis técnico, el alcance real de estas regulaciones trasciende ampliamente a los sujetos formalmente obligados, proyectándose sobre el conjunto de las cadenas globales de valor.

En la práctica, los estándares definidos en los niveles superiores tienden a trasladarse hacia proveedores y subcontratistas, independientemente de su tamaño o localización. En consecuencia, empresas que no se encuentran directamente alcanzadas por la normativa pueden verse igualmente condicionadas por las exigencias de sus clientes o socios comerciales. Este efecto indirecto es importante para economías exportadoras, donde la inserción en mercados internacionales depende cada vez más del cumplimiento de estándares ambientales y sociales.

En paralelo, el debate en torno a la responsabilidad de las empresas matrices por las actividades de sus filiales en el exterior introduce una dimensión especialmente sensible. Desde el punto de vista jurídico, plantea desafíos vinculados a la extraterritorialidad y la seguridad jurídica. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental, el enfoque es consistente con la lógica de los impactos reales.

Una parte significativa de los efectos negativos asociados a las cadenas productivas –como la degradación de suelos, la contaminación hídrica o las emisiones de gases de efecto invernadero– se genera fuera de los países donde se toman las decisiones. La posibilidad de establecer mecanismos de responsabilidad que atraviesen estas fronteras aparece como una herramienta para alinear incentivos y reducir externalidades.

Implicancias para el comercio internacional

El avance de estas regulaciones tiene efectos directos sobre el comercio internacional. De manera creciente, los estándares de sostenibilidad operan como condiciones de acceso a mercados. La competitividad ya no puede evaluarse exclusivamente en términos de costos o eficiencia productiva, sino que incorpora variables vinculadas a la trazabilidad, la transparencia y la gestión de impactos.

En este escenario, la pertenencia de Suiza a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y el acuerdo con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) adquieren una relevancia estratégica. La eventual convergencia normativa en materia de sostenibilidad no solo condicionará los términos del intercambio, sino también la estructura de las cadenas de valor que articulan ambos bloques.

Para los países del MERCOSUR, esto implica la necesidad de anticipar estos requerimientos y fortalecer sus capacidades de adaptación, evitando que los estándares se transformen en barreras implícitas al comercio.

En el caso argentino, sectores clave como la agroindustria, la energía y la construcción presentan altos niveles de exposición a estos cambios regulatorios. La incorporación de sistemas de trazabilidad, la mejora en la calidad de los datos ambientales y la adopción de prácticas de gestión más rigurosas se convierten en condiciones necesarias para sostener la competitividad.

Un cambio estructural en las reglas del desarrollo

El avance de Suiza no es una excepción, sino una señal clara sobre la dirección que está tomando la regulación internacional. La integración progresiva de criterios ambientales y sociales en las reglas del comercio y la inversión redefine el marco en el que operan los sistemas productivos.

Bajo una mirada técnica, el desafío no radica únicamente en comprender estas normativas, sino en anticipar sus implicancias y desarrollar capacidades para gestionarlas de manera eficiente.

En definitiva, lo que está en juego no es solo el cumplimiento de nuevos estándares, sino la capacidad de adaptación de los sistemas productivos a un entorno donde los límites ambientales y las exigencias sociales adquieren un peso cada vez más determinante en la definición del desarrollo.

Noticias relacionadas
la fnga dijo presente en innventure agrifoodtech latam 2026

La FNGA dijo presente en Innventure AgriFoodTech LATAM 2026

Fotografía de la sede de Bancos Alimentos Rosario, en Carriego 360, Rosario, Santa Fe.

Las iniciativas ambientales impulsadas por Banco de Alimentos Rosario

rescate de alimentos en argentina: la dimension ambiental de una solucion frente al desperdicio

Rescate de alimentos en Argentina: la dimensión ambiental de una solución frente al desperdicio

la agricultura frente a su hora decisiva: producir mas en un mundo con menos margen

La agricultura frente a su hora decisiva: producir más en un mundo con menos margen

Ver comentarios

Las más leídas

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Lo último

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Los juveniles de Newells que son seguidos de cerca por clubes europeos

Los juveniles de Newell's que son seguidos de cerca por clubes europeos

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones

Advierten congestión en autopista Rosario-Santa Fe y rutas clave. Piden circular con precaución y prever demoras por el intenso tránsito pesado

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por alta presencia de camiones
Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional
La Ciudad

Avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario con eje en la conexión regional

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno
LA CIUDAD

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis
Ovación

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: No me gustaba el fútbol

De trabajar de albañil en las obras a madrina de Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

El argentino rival de Central: Queremos hacer historia en la Libertadores

El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Policiales
Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso
Policiales

Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La Ciudad
Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Fatal accidente laboral en barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Critican la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Critican la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó
Ovación

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Newells: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Oscar Salomón se lesionó y se perdería el último partido del torneo

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos
POLICIALES

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 