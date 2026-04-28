Suiza y la consolidación de la debida diligencia ambiental: un punto de inflexión en la regulación global

La reforma impulsada por el Consejo Federal de Suiza no sólo redefine las obligaciones empresariales en materia de sostenibilidad, sino que confirma una tendencia global

La reciente iniciativa del Consejo Federal de Suiza para reformar su marco regulatorio en sostenibilidad empresarial debe analizarse más allá de su dimensión jurídica. No se trata únicamente de una actualización normativa, sino de la consolidación de un cambio de enfoque que viene gestándose a nivel global. El proyecto –actualmente en consulta pública hasta julio– propone ampliar el alcance de la debida diligencia, incorporando una evaluación integral de riesgos ambientales y sociales a lo largo de toda la cadena de valor.

Durante años, la sostenibilidad empresarial se apoyó en esquemas voluntarios, donde los reportes no financieros y los compromisos corporativos cumplían un rol predominantemente reputacional. Dicho modelo permitió avances en términos de visibilización, pero mostró limitaciones claras al momento de modificar comportamientos estructurales. La propuesta suiza se inscribe, precisamente, en el tránsito hacia un esquema distinto, donde la debida diligencia deja de ser una recomendación para convertirse en una obligación exigible, con criterios técnicos definidos y mecanismos de control verificables.

En este punto, la convergencia con los estándares impulsados por la Unión Europea resulta determinante. Instrumentos como la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad (CSDDD) elevaron el umbral de exigencia, incorporando principios como la doble materialidad y la trazabilidad en cadenas de valor. Suiza, aun sin ser miembro del bloque, reconoce en estos desarrollos un estándar de referencia que condiciona su inserción económica internacional.

Debida diligencia: de concepto jurídico a herramienta de gestión

Desde la perspectiva ambiental, uno de los aspectos más relevantes de esta evolución normativa es la importancia que adquiere la debida diligencia como herramienta de gestión del riesgo. El cambio es sustantivo: se pasa de una lógica reactiva, centrada en la remediación de impactos, a un enfoque preventivo, orientado a la identificación temprana de riesgos y la implementación de medidas de mitigación a lo largo de toda la cadena de valor.

En términos operativos, esto implica que las organizaciones deberán desarrollar capacidades técnicas específicas para mapear sus cadenas de suministro, identificar puntos críticos, establecer indicadores verificables y sostener sistemas de monitoreo continuo. En sectores donde los impactos ambientales son acumulativos o de difícil reversibilidad, la debida diligencia se convierte en una herramienta clave para gestionar riesgos sistémicos.

La exigencia de reportes estandarizados y auditables refuerza esta lógica. La incorporación de verificación externa introduce un nivel de rigurosidad que acerca la información de sostenibilidad a los estándares de los estados financieros tradicionales. Sin estos sistemas de medición robustos, la gestión ambiental difícilmente pueda integrarse de manera efectiva en los procesos de toma de decisión.

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Alcance real y efecto en las cadenas de valor

Uno de los elementos más interesantes de la propuesta suiza es su criterio de focalización. El esquema plantea concentrar las mayores exigencias en un conjunto acotado de grandes empresas, bajo el supuesto de que son estas las que tienen mayor capacidad de generar impactos significativos. Sin embargo, desde un análisis técnico, el alcance real de estas regulaciones trasciende ampliamente a los sujetos formalmente obligados, proyectándose sobre el conjunto de las cadenas globales de valor.

En la práctica, los estándares definidos en los niveles superiores tienden a trasladarse hacia proveedores y subcontratistas, independientemente de su tamaño o localización. En consecuencia, empresas que no se encuentran directamente alcanzadas por la normativa pueden verse igualmente condicionadas por las exigencias de sus clientes o socios comerciales. Este efecto indirecto es importante para economías exportadoras, donde la inserción en mercados internacionales depende cada vez más del cumplimiento de estándares ambientales y sociales.

En paralelo, el debate en torno a la responsabilidad de las empresas matrices por las actividades de sus filiales en el exterior introduce una dimensión especialmente sensible. Desde el punto de vista jurídico, plantea desafíos vinculados a la extraterritorialidad y la seguridad jurídica. Sin embargo, desde una perspectiva ambiental, el enfoque es consistente con la lógica de los impactos reales.

Una parte significativa de los efectos negativos asociados a las cadenas productivas –como la degradación de suelos, la contaminación hídrica o las emisiones de gases de efecto invernadero– se genera fuera de los países donde se toman las decisiones. La posibilidad de establecer mecanismos de responsabilidad que atraviesen estas fronteras aparece como una herramienta para alinear incentivos y reducir externalidades.

Implicancias para el comercio internacional

El avance de estas regulaciones tiene efectos directos sobre el comercio internacional. De manera creciente, los estándares de sostenibilidad operan como condiciones de acceso a mercados. La competitividad ya no puede evaluarse exclusivamente en términos de costos o eficiencia productiva, sino que incorpora variables vinculadas a la trazabilidad, la transparencia y la gestión de impactos.

En este escenario, la pertenencia de Suiza a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y el acuerdo con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) adquieren una relevancia estratégica. La eventual convergencia normativa en materia de sostenibilidad no solo condicionará los términos del intercambio, sino también la estructura de las cadenas de valor que articulan ambos bloques.

Para los países del MERCOSUR, esto implica la necesidad de anticipar estos requerimientos y fortalecer sus capacidades de adaptación, evitando que los estándares se transformen en barreras implícitas al comercio.

En el caso argentino, sectores clave como la agroindustria, la energía y la construcción presentan altos niveles de exposición a estos cambios regulatorios. La incorporación de sistemas de trazabilidad, la mejora en la calidad de los datos ambientales y la adopción de prácticas de gestión más rigurosas se convierten en condiciones necesarias para sostener la competitividad.

Un cambio estructural en las reglas del desarrollo

El avance de Suiza no es una excepción, sino una señal clara sobre la dirección que está tomando la regulación internacional. La integración progresiva de criterios ambientales y sociales en las reglas del comercio y la inversión redefine el marco en el que operan los sistemas productivos.

Bajo una mirada técnica, el desafío no radica únicamente en comprender estas normativas, sino en anticipar sus implicancias y desarrollar capacidades para gestionarlas de manera eficiente.

En definitiva, lo que está en juego no es solo el cumplimiento de nuevos estándares, sino la capacidad de adaptación de los sistemas productivos a un entorno donde los límites ambientales y las exigencias sociales adquieren un peso cada vez más determinante en la definición del desarrollo.