Ex policía condenado por allanamiento ilegal, vinculado a trama narco

El juez federal de Santa Fe Francisco Miño procesó por confabulación agravada y violación de secreto al ex policía santafesino Oscar Adrián "Tripa" o "Piki" Celer, quien fuera investigado por un allanamiento ilegal ocurrido hace dos años en la zona oeste de la capital provincial. Por esa causa el uniformado cumple una condena mientras se sustancia otra causa por su crecimiento patrimonial injustificado. Pero en medio de la pesquisa por el primer hecho, el MPA provincial remitió a la Justicia Federal una serie de mensajes en los que Celer se vinculaba con un presunto narco. Por ello, en marzo fue indagado por Miño a pedido del fiscal Walter Rodríguez.

Celer fue apresado en noviembre de 2017 junto a Exequiel Romero, Leonardo Velásquez y Cristian Gutiérrez. Los cuatro policías entraron a una casa del barrio Barranquitas sin orden judicial y amedrentaron al morador. La llegada de una patrulla del Comando puso fin al falso allanamiento y los policías fueron detenidos. Al peritar el teléfono de Celer se hallaron mensajes en los que el policía intercambia información con Jorge Luis "Gordo Pacuala" Duarte, un presunto narco argentino residente en Paraguay.

Celer tuvo comunicación con Duarte a quien le brindaba datos sobre puntos de ventas en la región con el objetivo de esmerilar una competencia en el rubro narco, según la conclusión del juez, que en las 47 páginas del auto de procesamiento a los que accedió el portal de noticias santafesino "zonacriticaonline.com" incorpora la mayoría de esos mensajes. Además, el imputado pagó casi 20 mil pesos por Western Union.

Cuando el fiscal Rodríguez pidió indagar a Celer también solicitó imputarlo por comercialización de drogas ya que en varios chats aparecía una relación con un contacto identificado como "Taco", una agente de la policía santafesina a quien le suministraba drogas.

Despejar el terreno

Según esa hipótesis, el rol de Celer era romper puntos de venta ilegal en Santa Fe y así despejar el terreno en favor de los paraguayos con quienes tenía contacto. Además quedó en evidencia en esos chats que el policía sabía de una carga de drogas que iba a ingresar a la ciudad en camión, frustrado luego por el accionar de Piki.

En su defensa, Celer dijo que Pascuala era un informante suyo y del ex jefe de la Unidad Regional I Luis María Siboldi, a quien también le pasó el dato del camión con drogas que supuestamente iba a ingresar a Santa Fe en octubre de 2017. De Taco dijo que era otra informante, que ejercía la prostitución en la zona norte santafesina.

Sobre el giro de 20 mil pesos a Paraguay lo justificó en que tenía como objetivo comprar repuestos para su BMW. "Taco me daba información sobre puntos de ventas de drogas en la ciudad y me pedía dinero por cada dato, de eso se encargaba Siboldi, que me daba el dinero a mí y yo a ella", declaró Celer.

"Toda la información que yo recababa se la daba a Siboldi. Una vez le dije que quería documentar este esquema y él me dijo que no era necesario, que él se lo pasaba a los jefes competentes". Entre Celer y el "Gordo Pacuala" hubo unas 200 llamadas, lo que hizo suponer a Miño que el trato entre ambos era más que frecuente. Por todo ese temperamento, el juez entendió que Celer incurrió en el delito de confabulación en el marco de la ley antidroga.