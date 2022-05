Estafas piramidales: Cositorto será imputado la semana próxima en Rosario

El CEO de Generación Zoe y otras tres personas serán acusadas de asociación ilícita y estafas. Once víctimas ya declararon

En Rosario, confirmaron fuentes judiciales, hasta el momento declararon once víctimas que denunciaron un perjuicio que orilla los 100 mil dólares, aunque se estima un monto total cercano a los 250 mil dólares, ya que se presume que hay más víctimas que no acudieron a la Justicia. En este marco, Cositorto será imputado —probablemente a través de videoconferencia— junto con dos mujeres detenidas el miércoles y un hombre domiciliado en Roldán de quien se esperaba que se presentara ante la Justicia espontáneamente, lo cual no se había concretado al cierre de esta edición.