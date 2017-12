"Esta gente mató a medio Rosario", dijo Luis Paz

Luis Paz ya había dicho en otras declaraciones que su hijo Martín y "Monchi" Machuca tenían una relación muy cercana. Que compartían asados en su casa y que incluso fue "Monchi" quien le puso el apodo de "Fantasma". Por eso consideró que la muerte de su hijo, en la que, sostuvo, el hijo adoptivo de los Cantero estuvo implicado, fue una "traición".

"Mi hijo quería que Monchi fuera el padrino de su hija", dijo. "¡Mire qué traición! Cuando lo oigo hablar (a «Monchi») y dice que le piden 41 años (de prisión) y que ni a Robledo Puch le pidieron eso, pienso que tiene que ponerse contento y tirar cuetes. Porque hay 200 homicidios por año en Rosario, y no lo puedo probar, pero la mitad de esos homicidios pertenece a toda esta gente. Tienen que estar contentos de que solo les dieron 4 o 5 (homicidios). Han matado a medio Rosario".

Despedido con insultos

Además, Paz respondió pocas preguntas de las partes y abandonó la sala en medio de los gritos de Lorena Verdún, la ex mujer del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, hermano de crianza de "Monchi". "¡Asesino! ¿Qué vas a decir? ¿Que no lo mandaste a matar al «Pájaro»? ¡Hijo de puta!", soltó la mujer, también imputada en la asociación ilícita y ya retirada de la sala en una ocasión por sus improperios.

Después, "Monchi" pidió la palabra por tercera vez en el juicio. "No quise decir ésto delante de Luis Paz para que no se arme un encontronazo. El dice que soy el responsable, pero yo era amigo de su hijo. Siempre tuvimos una amistad. La noche anterior (a su homicidio) fuimos al baile juntos", recordó, y respondió a las valoraciones que sobre él había realizado Paz: "Yo el día que se sepa la verdad voy a tirar cuetes, pero hasta que llegue el final, que no se deje llevar por comentarios de calle, como hicieron con esta investigación".