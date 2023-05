Esperaba el colectivo y fue brutalmente golpeada para robarle el celular

Ocurrió en la zona oeste de Rosario. La víctima es una estudiante de Santiago del Estero, "un lugar donde no pasan estas cosas", sentenció.

La muchacha esperaba el colectivo aproximadamente a las 17 de este martes, en San Lorenzo al 7800, cuando dos delincuentes en moto la abordaron para robarle el teléfono celular. Si bien ella estaba dispuesto a entregarlo, no hizo tiempo a sacarlo de entre su ropa cuando fue salvajemente golpeada.

"Me tiraron al piso, me patearon la cabeza, las piernas, me dieron piñas en la cara, en la cabeza", enumeró la víctima, Camila, una estudiante de Medicina oriunda de Santiago del Estero que vive hace un año y medio en Rosario.