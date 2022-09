Escapaban de la policía en moto y terminaron chocando contra un utilitario

En diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, el titular del vehículo dio detalles de cómo se produjo el encontronazo con los delincuentes: "Pasó todo tan rápido que todavía me cuesta reaccionar. La policía venía a contramano persiguiendo a dos delincuentes que iban en moto y que terminaron chocándome de frente. No tuve tiempo de nada, cuando me di cuenta ya me habían chocado. Volaron y cayeron en el cantero central. Recién salía de mi casa y me iba a trabajar".

El vecino comentó que tras el choque, uno de los delincuentes quedó tendido en el cantero central de Pellegrini y que el otro intentó escapar a pie pero fue detenido por la policía a los pocos metros. Y detalló que ambos iban armados.

El hombre destacó que el frente de la Berlingo quedó destrozado y que ahora se quedó sin su herramienta de trabajo. "La camioneta es mi fuente de laburo. Y para colmo es 0 kilómetro. Ahora tengo que hacer todos los trámites del seguro, qué le vamos a hacer...", dijo con resignación.