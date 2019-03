Entran a su casa y se lo llevan cautivo

Pasadas las 17 de ayer dos hombres ingresaron a la casa de Eduardo Fabián Chamorro, en barrio Tablada, y se lo llevaron "en cuero y descalzo", según contó desesperada su mujer, Carolina. El hecho ocurrió en pasaje Guerrico al 3700, de donde vieron irse al hombre de 54 años cautivo en un auto "azul oscuro nuevo, con baúl" tipo sedán.

Según fuentes oficiales, Carolina alertó a la policía que uno de sus cuatro hijos está detenido en un penal provincial, lo que abrió paso a distintas conjeturas sobre posibles represalias por cuestiones carcelarias, elementos que se evaluaban anoche mismo entre los fiscales y los pesquisas. Como al cierre de esta edición no había de forma explícita un pedido de rescate, por el momento la causa no pasaría al fuero Federal.

"Estaba tomando mate cuando me crucé a hablar con don Pocho. En eso veo un auto azul del que bajan dos muchachos y uno se queda adentro. Entraron de cheto y sacaron a mi marido en malla y descalzo. Yo no entendí nada, pensé que los conocía. Me crucé pero igual se lo llevaron. El me miró y no dijo nada", narró la mujer de Chamorro a la prensa.

"Si me dan una foto por ahí reconozco a uno, gordito con flequillo y nunca me miró a la cara. El otro estaba con la cara tapada y uno estaba arriba del auto", en esa declaración no dijo haber visto armas.

Carolina contó que "en el momento que llegaron yo me iba a lo de mi mamá, por eso lo pude ver de enfrente". La mujer contó que tienen "cuatro hijos y mi marido nunca se mete con nadie".

Chamorro, dijo su mujer, trabaja en una conocida tienda del centro de Rosario aunque no aclaró si es en una empresa de seguridad o lo hace en relación de dependencia. Carolina aseguró que la familia no recibió amenazas en estos días y que "es la primera vez que nos pasa esto".

Por otro lado recordó que "hace 12 años" que vive en esa casa de Tablada. Trascendió que desde la Policía de Investigaciones se conformó anoche un grupo para la búsqueda de la víctima de este presunto secuestro.