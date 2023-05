El ministro Brilloni aseguró que los efectivos policiales le responden en la calle 

El ministro Brilloni asegura que los policías le responden en la calle El titular de Seguridad provincial admitió que no está satisfecho con su gestión. Reaccionó así a la declaración del ministro Marcos Corach sobre que "no estaba conforme con los resultados". 4 de mayo 2023 · 18:55hs

El ministro Brilloni con el ministro Corach durante la reunión con los altos mandos de la policía de Rosario y de la provincia.

Luego de las palabras del ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, quien aseguró este jueves que "les exigió mayor compromiso y respuestas" a la policía, y recalcó que "no estaba conforme con los resultados", fue el turno del ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quien sentenció que "los policías me responden en la calle", a las vez que también agregó que "no estoy satisfecho ni siquiera con mi gestión, por los resultados, no por el trabajo", que hacen los uniformados. También aclaró que no puso su renuncia a disposición, pero que en caso de requerírsela está dispuesto a "cumplir con las órdenes que imparte el gobernador".

¿Brilloni les responden los policías cuando usted da una orden? fue la pregunta que rompió el hielo con el Ministro de Seguridad, quien señaló: "Sí, me siento muy conforme con la policía y el Servicio Penitenciario".

Al ser interrogado sobre si les habían dado un tiempo para disminuir el nivel de violencia que hay en al ciudad, sentenció: "No, a mí no, siento el apoyo de la policía y de las autoridades.

En esa misma línea fue consultado sobre si la policía había perdido la calle, a lo que el Ministro sentenció que "no. No la hemos perdido, es cierto que tenemos algunas dificultades, algunos problemas, pero con esta policía que tenemos, que ha demostrado dedicación y vocación, y no es demagogia, porque recorro las comisarías y los puestos de guardia, los conozco, es la mejor manera de estar cerca, acompañar al policía que se juega el cuero en la calle aún en situaciones negativas".

También comentó que coordinaron con el encargado político y con el jefe de la Policía Federal, que "las fuerzas federales patrullen durante todo el día los barrios de mayor complejidad, como Ludueña, Empalme y Larrea, ese es el rol que tienen que cumplir ellos", aunque advirtió que "cuando las fuerzas federales hacen esos operativos todo recala en las comisarías". Respecto a la queja que hizo pública este jueves por la mañana el intendente Javkin, sobre que aportaron todos los datos de un vehículo en el que se llevaron las cosas robadas en al escuela Gurruchaga y nadie hizo nada, el Ministro lo admitió: "Eso es cierto, nosotros inmediatamente obtuvimos los datos, con el movimiento sospechoso del vehículo. Se efectuaron los rastrillajes, con los elementos que tenemos, y no se pudo dar con el vehículo, pero hemos trasladado toda la información a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que lleva adelante la investigación del robo en la escuela". >> Leer más: Corach: "Les exigimos a la policía mayor compromiso y respuestas" Consultado sobre si estaba conforme con los resultados del trabajo policial, Brilloni sostuvo que "no estoy satisfecho ni siquiera con mi gestión, por los resultados, no por el trabajo, porque se trabaja con mucha dedicación, mucho compromiso, pero la verdad que los resultados no me satisfacen. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar más, recorrer más, afinar las cuestiones que tenemos que trabajar más en equipo, no solo con la policía, y con el Servicio Penitenciario sino con las otras áreas de Gobierno, por que hay problemas que son estructurales, como los 2300 presos que tenemos de más en el Servicio Penitenciario, que impacta de lleno sobre la capacidad operativa de la fuerza". Respecto al asesinato del joven que trabajaba en la estación de servicio en Corrientes y 27 de Febrero, el ministro Brilloni, además de enviarle su solidaridad y acompañamiento a la familia, señaló que está vinculado a la cantidad de armas que hay en la ciudad y en ese sentido insistió con que necesitan "un trabajo más territorial de la Agencia Nacional de Materiales Controlados para sacar las armas que tenemos en Rosario", donde a su criterio "hay un grado de violencia en la gente y esto, en los lugares de alta conflictividad y vulnerabilidad social, se agrava por cuestiones relacionadas a las drogas, cuestiones interpersonales, deudas, amenazas y esto se torna aún más complejo porque tenemos muchas armas de fuego en las calles". Con este diagnóstico, fue consultado entonces sobre que falla para disminuir el nivel de violencia que reina en la ciudad: "Obviamente la situación delictiva es cada vez más gravosa, más lesiva, con la presencia de las armas en las calles, y el común denominador que nos va a llevar mucho tiempo solucionar, que es el tema de la droga". El Ministro también hizo un raconto de todo lo actuado en lo que va del año, en el que solo la URII hizo 1070 detenciones, las más importantes por robos, amenazas y la portación ilegal de armas; la Policía de la provincia de Santa Fe incautó 300 armas de fuego, calibre 9, 38, y 32 milímetros: realizó 120 detenciones con personas con pedido de captura. Jefes1.JPG El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, se reunió con el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, y con los altos jefes policiales de la provincia para "exigirles mayor compromiso".