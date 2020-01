El diputado provincial Carlos del Frade aseguró que el crimen del hombre baleado en el casino City Center es "un hecho peligrosamente especial", ya que —aseguró— "tirar a matar porque sí no formaba parte de las bandas rosarinas hasta ayer".

"El asesinato del contador Enrique Elsino, gerente del Banco Nación en la ciudad de Las Parejas, producido el sábado 11 de enero en la zona de fumadores del casino City Center, no tiene, a esta hora de las investigaciones, ninguna connotación especial. Y eso, quizás, lo convierte en un hecho peligrosamente especial", indicó Del Frade, además de remarcar que "tirar a matar porque sí no formaba parte de las bandas rosarinas hasta ayer. Parece más un hecho que busca generar terror en la población que otra cosa. Y he allí, entonces, su peligrosidad".

El legislador del Frente Social y Popular añadió: "«La sangre derramada no será negociada»", fue una frase que irrumpió en los años setenta. Medio siglo después, cuando los cuerpos de pibas y pibes son los que derraman la sangre en los barrios de las principales ciudades de la provincia, es necesario preguntarse por qué hay una contabilidad de los homicidios y nunca aparece un registro del dinero que se mueve como consecuencia de esos negocios asesinos".

"Se mide la sangre derramada y no se mide nunca el volumen del negocio que la derrama", concluyó.