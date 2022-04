Directora de escuela amenazada: "Estamos muy dolidos, no tenemos algún conflicto particular"

Daniela Kuriguer, responsable interina de la Escuela Islas Malvinas, dijo que no sabe los motivos de la intimidación a la escuela de zona sur.

"Estamos muy dolidos, no tenemos algún conflicto particular". Daniela Kuriguer, directora interina de la Escuela Islas Malvinas, ubicada en Uriburu y España, se mostró afligida respecto de lo sucedido en las últimas horas. No hubo clases este miércoles en el establecimiento educativo luego de que se encontraran en la zona de ingreso principal al colegio más de 40 vainas servidas.