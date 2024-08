Denuncian que fanáticos de Newell's tiraron piedras contra un auto donde iban hinchas de Central

Tres hinchas de Rosario Central denunciaron un violento hecho ocurrido el sábado luego del clásico con Newell's. Según relató la denunciante a La Capital, dos hinchas de Newell's la atacaron a ella cuando iba con dos amigos en un auto y les arrojaron una bolsa con piedras. Una ventanilla del vehículo estalló pero, por fortuna, no hubo heridos. "Me salvó el apoyacabezas del asiento, pero me pegó en el hombro. Lo puedo contar porque no me pegó en la cabeza", aseguró la víctima.