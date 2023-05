Dejan presas a cuatro personas que fingieron ser policías en un operativo inexistente

Los hicieron bajar del vehículo. Los dos que habían alegado ser policías no tenían credencial. Ballón no podía además portar arma, que no tenía, porque estaba con licencia médica. En una requisa del auto se encontraron varias prendas, dos guantes de látex, una gorra de policía y una réplica de arma de fuego tipo pistola de color negro.

La imputación a Ballón fue por haber ejercido abuso de autoridad y usurpación de títulos, dado que se identificaba y llevaba charreteras de subinspectora, jerarquía más alta de la que tiene en realidad. A los otros tres el fiscal Caterina los acusó de partícipes secundarios de abuso de autoridad.

El descargo de los imputados fue que los tres varones son vecinos y la pasaron a buscar a Ballón para tomar algo. Que se detuvieron en la zona del policlínico San Martín y luego en el lugar donde serían detenidos. Según el fiscal Caterina nunca pudieron explicar qué hacían allí con lógica. Y que Ballón admitió ser policía ante los vecinos y ante sus colegas del Comando a los que les dijo, con falsedad, que esperaban una orden para hacer un allanamiento. Uno de los imputados, Lucas D., estaba vestido de policía sin serlo.

La convicción del fiscal es que estaban en el acto preparatorio de un delito para lo que no hay evidencia. Para él hubo una conducta insostenible justificada con falsedades y que descartaron objetos comprometedores. La jueza Paola Aguirre adujo que aunque se trate de delitos con penas bajas la posibilidad de una condena condicional deberá ser fundada más adelante. Por eso dictó prisión preventiva hasta el 27 de junio. Rechazó el planteo de la defensa de Ballón que requería domiciliaria por dos motivos: el hecho de que tuviera un motivo médico para no estar en servicio y el cuidado de sus tres hijos. La magistrada señaló que este último argumento no podía ser esgrimido porque estaba a las 11 de la noche en una acción para la que no tenía explicación sólida.