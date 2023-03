Condenan a una policía que pasaba información a una banda criminal de Ludueña

De acuerdo a la investigación que llevó adelante el fiscal Socca, la suboficial Francia pasó datos que ayudaron a miembros de la franquicia de la banda de Los Monos que opera en los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial y de la cual sus principales cabecillas son Mauro Gerez, Andrés Benítez, Julián Aguirre y Jonatan Almada, a no ser ubicados cuando se realizaban allanamientos. Otro de los beneficiados era Alan Nahuel Carlini, un supuesto sicario que fue asesinado el 7 de enero pasado en Solís al 300 bis y que era sobrino de la suboficial condenada.

De acuerdo a la pesquisa, la agente daba la información a los supuestos narcos en forma personal o se las hacía llegar a través de terceros a sabiendas de que su hijo, Kevin Israel Fracchia, de 23 años, también formaba parte de la banda como extorsionador, vendedor de drogas y gatillero, según la causa en trámite.

Entre las evidencias que expuso el fiscal en la audiencia hay una conversación de WhatsApp del 18 de agosto del año pasado en la cual Alan Carlini hablaba con Jonatan Almada y le decía: “Quiero hablar urgente con vos. Está todo podrido. Amigo, me llamó la mamá de K (por Kevin). Le dijeron que sos el último eslabón que agarran y caen todos. Cuidate, hermano. El gil de Fabio Giménez (acusado de extorsiones y crímenes por encargo) se ve que batió la cana, algo así me dijo. La preguntaron si te conocía y ella dijo que no, por eso me llamó para que te avise que te iban a poner captura, hermano”.

Después de escuchar lo que le había dicho Carlini, Almada le respondió: “Amigo, es lo que salió en el diario. Decile que deje de mentir, que si tuviese tanta cabida me hubiese sacado el auto”. De esta forma, sugirió desconfianza hacia los apuntes que hacía Kevin Fracchia y su madre policía ahora condenada.

Ese diálogo del 18 de agosto de 2022 no fue una charla más. Fue tres días antes de un megaoperativo policial que se produjo en los barrios Ludueña y Empalme Graneros contra la banda. Analía Francia buscó entonces frustrar la detención de Almada pasando información reservada a tal punto que Carlini le advierte a su cómplice: “Me dijo del tema del allanamiento, que saque todo de la casa y de acá también”.

Cuando el hijo de la suboficial Francia fue imputado como presunto integrante de la franquicia de Los Monos en Ludueña y Empalme Graneros, Socca reprodujo mensajes de voz de WhatsApp que envió el joven a su madre donde daba cuenta que lo querían matar. “Mami, me corrió una Falcon. Gatilló atrás mío como seis o siete tiros. Ahora estoy esperando en la parada de Junín y Liniers”, le dijo Fracchia a su mamá el 21 de febrero pasado.

Seis días después de ese audio, el presunto sicario fue protagonista de otro episodio con disparos. Uno de sus hermanos llamó a su mamá policía y le contó: “Má, tu hijo está vendiendo droga acá a la vuelta, de vuelta. Recién le tiró un tiro a los gendarmes y se metió acá. Está toda la cuadra llena de Comando y de gendarmes”.

“Está loco y dónde estaba. ¿En el búnker? No sé qué hacer, va a terminar mal ese pibe. Dejó de trabajar. No tiene ropa, nada. Debe estar re puesto, debe estar vendiendo para consumir él”, le respondió Francia al hijo protegiendo a su otro vástago mientras trabajaba para la banda.