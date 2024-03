Condenan a 19 años de prisión a un gendarme que mató por la espalda a un chico de 15 años

El gendarme Héctor Daniel Rivas fue condenado este lunes a 19 años de prisión por matar a Facundo Verón , un chico de 15 años al que en marzo de 2021 baleó por la espalda. El hecho ocurrió cuando la víctima había roto el vidrio de un auto del funcionario de la fuerza de seguridad nacional, quien tomó un arma de fuego y lo corrió tres cuadras para luego dispararle. "No es un caso de violencia institucional o gatillo fácil porque no estaba en ejercicio de sus funciones", describió el fiscal Adrián Spelta, a cargo de la acusación.

El crimen fue registrado por una cámara de vigilancia particular que, al día siguiente, permitió la detención del gendarme. En el allanamiento a su casa y en instalaciones de la fuerza federal la policía secuestró dos armas, una Beretta 9 milímetros y una Glock del mismo calibre, además de su Peugeot 208.

El 14 de marzo pasado comenzó el juicio en el cual el fiscal Spelta había solicitado la pena de 19 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras poco más de una semana de debate el tribunal compuesto por los jueces Gonzalo López Quintana, Carlos Leiva y Lorena Aronne dictaron la condena de 19 años de prisión para Rivas.

"Tenemos que dejar en claro que no se trata de un caso de violencia institucional, no es un caso de gatillo fàcil más allá de que se trata de un gendarme. No estaba en ejercicio de sus funciones", explicó Spelta en relación a la calificación del hecho. "Como cualquier particular estaba en el interior de su casa y a raíz de que intentaron sustraerle las pertenencias dentro del vehículo salió a correrlos con un arma que tenìa en su poder y le dio muerte a un niño de 15 años", agregó.