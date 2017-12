"Yo trabajé para la causa", sostuvo ayer el ex comisario Sergio Blanche, uno de los 13 policías acusados de integrar la asociación ilícita de Los Monos. En su caso, el procesamiento lo ubica en el rol de proveedor de municiones a la banda y uno de los principales elementos en su contra es una serie de comunicaciones del ex uniformado con Mariano Ruiz, condenado a tres años de prisión por ser el encargado de blanquear el dinero para la banda. Ayer Blanche habló de esa relación, previa al inicio de la megacausa, y dijo que desde la División Judicial le pidieron que la mantuviera porque era funcional a la investigación. También dijo que miembros de esa repartición lo citaron para que funcionara como nexo con Ruiz para que entregara dinero a cambio de desvincularlo del caso.

Sergio Blanche fue detenido el 17 de octubre de 2013, luego de que se incorporaran al expediente escuchas telefónicas donde integrantes del clan de barrio Las Flores lo mencionaban como enlace para proveer armas para cometer ilícitos. Según la pesquisa, de un Nextel suyo se detectaron, en 15 días, 32 comunicaciones con un teléfono perteneciente a Mariano Ruiz.

"Lo conocí en 2009"

Ayer Blanche, que es juzgado como supuesto miembro de la asociación ilícita, cohecho y violación de secreto, habló de su relación con Ruiz. "Lo conocí en 2008 o 2009, cuando yo estaba en Sustracción de Automotores. Habíamos secuestrado un Peugeot 307 que estaba estacionado en San Martín al 4700 frente a una compraventa de autos que luego supimos que era de esta muchacho. El auto tenía una irregularidad en el numero de motor. Lo llevamos a Jefatura y un perito nos dijo que no estaba adulterado sino que la base de la numeración estaba comida por el óxido", recordó el ex comisario.

Según dijo, aclarado el malentendido ambos quedaron en contacto. "Teníamos una relación no muy fluida, pero hablábamos cuando él compraba algún vehículo para que yo lo mire y poder comprarlo tranquilo. Algunas veces hablábamos dos veces por semana, otras una vez al mes".

Sin dar fechas precisas, Blanche dijo que conoció al jefe de la División Judiciales, Cristian Romero, en 2011, y que un tiempo después y mientras él estaba a cargo de la comisaría 5ª de la localidad de Puerto General San Martín, Romero lo contactó. "Un día llego a la noche a mi casa y mi señora me avisa que me buscaban. Era Luis Quevertoque (parte de la División Judicial), que me dijo que Romero quería hablar conmigo".

"Romero me dijo que estaba haciendo una investigación que incluía a la familia Cantero, entre los cuales estaba Mariano Ruiz. Me dijo que sabía que él hablaba conmigo y le expliqué por qué. Me pidió una mano en la investigación, me dijo que Ruiz tenía el teléfono intervenido. «Vos seguí hablando con él», me dijo". Así, Blanche ubicó las comunicaciones que lo llevaron a ocupar el banquillo en un pedido de colaboración con la investigación. Dijo también que los datos que obtenía de esas comunicaciones se los transmitía directamente a Romero.

Coima

"Mirá Cachi, hacelo bajar a Mariano. Sabemos que tiene 400 mil pesos. Somos cuatro, lo dividimos entre cuatro y lo sacamos de las escuchas". Cachi es el apodo por el que Blanche es conocido dentro de la fuerza y las tres personas que, según él, le propusieron ese acuerdo, fueron Romero, Quevertoque y Ariel Lotito, todos parte de la División Judicial y todos testigos clave para la teoría del caso de la Fiscalía.

La escena se desarrolló en un bar de Italia e Ituzaingó, adonde Lotito y Quevertoque lo llevaron después de pasarlo a buscar en auto por su casa. "Está clarito que en eso no estaba el doctor Vienna", aclaró el ex uniformado, quien dijo que rechazó de plano el ofrecimiento de sus colegas. "Yo me negué. Les le dije que lo hacía bajar pero que eso no".

Su detención, remarcó, fue uno meses después de esa situación. “El 17 de octubre a eso de las 14.30 yo volvía de Puerto General San Martín y me llama el jefe de Orden Público, Daniel Corbellini, que había sido jefe mío en la Brigada de Homicidios, y me dice que el jefe de la Unidad quería un reunión conmigo a las 19”. Blanche fue a la cita y cuando llegó se encontró con el jefe de la Tropa de Operaciones Especiales, Adrián Forni, quien le informó que había un pedido de detención en su contra. “Le entregué mi credencial, mi pistola y el teléfono”.

Vienna Blanche pidió la palabra después de la declaración del fiscal Aníbal Vescovo, que fue citado a declarar por las defensas para dar cuenta de una cámara oculta en la que Blanche filmó un encuentro con el juez de instrucción Juan Carlos Vienna.

Es que ese video fue presentado ante Vescovo por la anterior defensa de Blanche para acusar al magistrado y a su secretaria, Mariana Martínez, por el delito de extorsión. En el video, se escucha con poca calidad a Vienna sugiriendo a Blanche que cambiara de abogados y saldría en libertad. En ese momento era representado por Paul Krupnik y José Nanni.

La denuncia fue presentada en enero de 2015 y al poco tiempo desestimada por Vescovo. Ayer Yrure lo interrogó y Vescovo contó que había mandado a peritar y desgrabar el video, pero que los elementos no habían sido suficientes para dar curso a la denuncia contra el juez.

En el mismo video se oye a Blanche decirle al magistrado que él había participado de la investigación contra Los Monos, y Vienna dice que estaba al tanto de esa situación.





“Nos sorprendió el juez viajando con el padre de una víctima de un ajuste”



El periodista Rolando Graña habló sobre cómo llegó a interesarse por la causa Monos, a la que le dedicó varios de los programas que emitía la señal A24. La defensa del clan Cantero que lo citó lo hizo enfocarse en una emisión en particular en la que se ahondaba sobre la foto en la que se ve, en una pelea de box en los Estados Unidos y a dos asientos de distancia, al juez Juan Carlos Vienna y Luis Paz, el padre de Martín "Fantasma" Paz, cuyo homicidio marcó el inicio de la causa.

Graña contó que en 2013 empezó a entrar en contacto con la causa. "Alejandro Grandinetti (hoy diputado nacional) trabajaba como corresponsal y cuando conversaba con él me decía: «mirá que hay un quilombo soberano en Rosario con el narcotráfico, se están matando»".

"Con algunos colegas empezamos a darle trascendencia nacional a lo que pasaba aquí, porque tomó características únicas en Argentina", recordó Graña y enumeró: la detención por narcotráfico del jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli (primero en octubre de 2012 y luego en marzo de 2013); la aparición de los búnkers como modalidad de venta de drogas única en el país; el aumento de los homicidios en ajustes de cuenta.

Graña entrevistó dos veces a Ramón Machuca ("Monchi Cantero") mientras estaba prófugo de la justicia y en esas conversaciones el sindicado líder de la asociación ilícita se definía como un perseguido político. "Después una vez nos cruzamos por la calle y nos saludamos", dijo.

La defensa lo citó para hablar de otro programa sobre la fotografía del juez Vienna sentado a dos asientos de distancia de Luis Paz en el estadio Alamo Dome, en San Antonio (Texas).

Esa fue la temática de una emisión de 3P en 2014, en la que Graña mostró una foto panorámica tomada en el cruce boxístico entre el santafesino Marcos "Chino" Maidana y el estadounidense Adrien Broner el 14 de diciembre de 2013.

El periodista hizo al aire lo mismo que contó el martes de la semana pasada un escribano que declaró en el juicio: ingresó a la web GigaPan.com, un sitio de internet destinado a alojar fotos panorámicas de altísima resolución. Graña acercó la fotografía hasta encontrarse con los rostros de Vienna y de Paz, solo separados por dos asientos ocupados por sus respectivas parejas.

"Una pagina web local había publicado la versión de que Vienna había salido de la Argentina con similitud de fecha y horario con el padre de Martín Paz, que era parte de la estructura de Los Monos. Cuando salta la historia, esto rebota en un editorial de Horacio Verbitsky en Página/12. Me intereso mas, busco la planilla de migraciones (ver página 39), rechequeo con fuente federales que esa planilla era así", sostuvo. "Nos llamaba la atención el juez viajando con el padre de una de las víctimas de un ajuste de cuentas entre bandas", explicó haciendo referencia al homicidio del Fantasma, ocurrido el 8 de septiembre de 2012, que inició la investigación contra el clan del barrio Las Flores.

En el mismo programa Graña se comunicó telefónicamente con Vienna en la que el juez puso en duda la autenticidad de esa foto por algunos elementos que aparecen en la imagen, aunque no negó haber realizado el viaje en esa fecha. "La planilla de migraciones está bien porque es verdad que yo viajé. Y él (por Paz) viaja permanentemente a los Estados Unidos", expresó el magistrado en esa nota.

"El juez Vienna tuvo la grandeza de enfrentarse a una discusión pública sobre un tema que sabía que lo podía perjudicar", reflexionó Graña sobre esa entrevista.

Regreso del testigo encubierto

Ayer volvió a declarar el denominado testigo encubierto que en la instrucción dio nombres y roles de la banda y que hace tres semanas aseguró, esta vez frente a los imputados, que le hicieron firmar bajo engaño una declaración armada contra los Cantero a cambio de un beneficio que no le dieron.

Este testigo de identidad reservada fue interrogado ayer por el abogado Fausto Yrure que representa a los líderes de Los Monos. El letrado hizo pasar una escucha en una causa federal que implicaba al policía condenado Germán Almirón en la que el testigo encubierto conversaba con él. En esas escuchas este último le pide a Almirón la dirección de “Salchicha” (por Vienna) lo que da la idea de que se sentía decepcionado con el magistrado.