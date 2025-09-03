Viajar en Uber: qué hacer frente a una situación de peligro

Si el pasajero se siente inseguro durante el viaje, la app proporciona un botón de emergencia. En Rosario, en menos de un mes dos conductores fueron demorados por desviar el trayecto

Aunque son muy usadas por los rosarinos, algunas aplicaciones de transporte como Uber no están habilitadas

Las apps de transporte son cada vez más elegidas por los usuarios. No obstante, en menos de un mes la policía demoró a dos choferes de Uber por desviar el trayecto del viaje en Rosario . El último caso fue este martes por la noche cuando un conductor de la plataforma de movilidad se fue a Funes en vez de ir a la casa de una nena de 13 años , ubicada en la zona oeste de la ciudad.

De esta manera, se abre la pregunta de qué precauciones tomar frente a un viaje en auto de aplicación, ya sea Uber o Didi, dos aplicaciones muy usadas por los rosarinos, pero que no están reguladas bajo ningún marco normativo en la ciudad. Por otro lado, Cabify sí está habilitada legalmente en Rosario y son muchos los taxis y remises los que trabajan con dicha plataforma de movilidad.

Por sus bajas tarifas, fácil acceso y gran disponibilidad de conductores en la plataforma, Uber es una de las apps de transporte más usadas. Sin embargo, no siempre es la opción más segura.

>> Leer más: Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

En el marco de los últimos dos casos de conductores que desvían el camino con pasajeras a bordo, muchos se preguntan: ¿qué precauciones se pueden tomar durante un viaje en Uber? ¿Qué hacer frente a una situación de peligro?

El botón de emergencia que se debe activar en situaciones de peligro

Frente a una situación donde el o la pasajera experimenta incomodidad durante el viaje y se siente potencialmente en peligro, la app cuenta con un botón de emergencia para alertar a las autoridades lo que está sucediendo.

El botón de emergencia figura dentro de la app cuando el pasajero está realizando un viaje. Esta función llama al 911 y al pulsarla se muestran los detalles de viaje y la ubicación en tiempo real.

El paso a paso para activar el botón de emergencia en Uber:

Mientras el pasajero esté realizando un viaje, en la pantalla de Uber se muestra el recorrido en tiempo real y en el costado derecho hay un pequeño escudo azul.

El primer paso es pulsar el escudo azul, luego la opción de "Asistencia de emergencia", marcada con una alarma roja

Al hacer click, se conecta al pasajero con los servicios de emergencia. También se le proporcionará su ubicación GPS, la marca y el modelo del vehículo, y la matrícula.

Una vez que esté conectado con el agente del 911, el pasajero podrá compartir su ubicación exacta y detalles precisos del vehículo.

>> Leer más: Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Cinco precauciones a tomar durante un viaje en Uber

El primer consejo es verificar siempre los datos de viaje. Cuando se pide un viaje, Uber aporta datos del conductor, como su nombre, cantidad de viajes en la app y promedio de puntaje que recibió de los otros pasajeros. Además, figura la patente del auto, la marca, el modelo y el color.

De esta manera, nunca hay que subirse a un vehículo de aplicación sin verificar que el auto sea el mismo que dice la app y sin confirmar la identidad del conductor. Además, es recomendable pedirle al chofer que confirme el nombre del pasajero.

Compartir los datos de viaje con un ser querido

Uber cuenta con una opción para compartir el estado del viaje a un ser querido. El destinatario recibirá un mensaje de texto o una notificación push con los detalles del viaje y la llegada estimada.

Se realiza desde la app, hay que apretar el botón "Compartir" cuando el viaje ya esté en curso y se le envía a una familiar o un amigo el nombre del conductor, foto, matrícula y ubicación a un familiar o amigo. El ser querido puede seguir al pasajero hasta que llegue a destino.

>> Leer más: Avanza Uber en la provincia: ahora Santa Fe habilitará el uso de la aplicación y pone presión a Rosario

Configurar el PIN de verificación

La app tiene una función llamada "Verificá tu viaje" que genera un PIN que ofrece una capa adicional y opcional de protección. Con esta característica activada, se puede saber con certeza que tanto el vehículo al que vas a subir como el conductor son los correctos.

Con la función activa, el pasajero recibirá un PIN único de 4 dígitos que el conductor debe confirmar para que el viaje inicie. "Verificá tu viaje" es una función que puede estar activa siempre, o solo por la noche de 21:00 a 6:00).

¿Cómo se activa esta función?

En app, dirigirse a "Configuración".

Pulsar en "Verifica tu viaje".

Pulsar para activar la opción "Utilizar PIN para verificar los viajes". A continuación, seleccionar Todos los viajes o Solo de noche.

Pulsar en "Listo".

Configurar la función "Contactos de confianza"

La función "Contactos de confianza" en Uber permite compartir tu ubicación y detalles del viaje en tiempo real con personas seleccionadas. Si se deja configurada, se le enviará siempre la información al amigo o familiar en cuestión.

Para activar la función, se debe ingresar al menú de seguridad en la app, configurar los contactos de confianza y luego seleccionar "Seguir mi viaje" durante un trayecto para enviarles a los seres queridos la información del viaje.