Balacera contra una casa en zona sur: "No tenemos problemas con nadie", dice la dueña

Una vivienda ubicada en Regimiento 11 al 1154, en la zona sur de Rosario, fue blanco en la noche del martes de una feroz balacera . A pesar de la violencia del ataque -la policía levantó ocho vainas servidas- no se registraron heridos. Es que no había nadie en la casa cuando varias balas atravesaron el frente del inmueble.

balacera regimiento11-03.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Natalia recordó: “Anoche me llamó una amiga para decirme que hubo una balacera cerca de casa. Yo estaba internada con mi esposo y entonces envié a mi hermano. Y resulto que el ataque había ocurrido en mi domicilio”.

“No había nadie en casa. Mi hijo mayor estuvo diez minutos antes hasta que pasaron los amigos para ir a jugar a la pelota. Si mi hijo hubiese estado acá, las balas lo hubiesen alcanzado y me lo mataban, y sería un caso más de asesinato impune. Las balas atravesaron la puerta e impactaron contra una pared interior y contra un sillón. Gracias a Dios no pasó a mayores. No se puede vivir más así”, afirmó Natalia.

balacera regimiento11-02.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

La mujer aseguró que no recibió “ninguna amenaza ni notas” y que no tiene problemas ni con vecinos “ni con nadie. No tengo deudas, ni problemas con la droga, nada. Somos laburantes, mi esposo es chofer de colectivo. Yo estoy por sacarme la licencia para manejar ómnibus. Mis hijos son estudiantes. No tenemos nada que ver con nada malo.”

Natalia también resaltó la honestidad de sus vecinos, en cuya casa impactaron dos balas. “No hablé con mi vecina porque no tengo el teléfono, son personas mayores, muy buenos vecinos. No hay problemas con ningún vecino. No los he visto todavía, porque anoche volví del sanatorio. No es la primera vez que ocurre una balacera en el barrio”.