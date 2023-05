Amenazas a Javkin: el abogado de la acusada analizó que fueron "expresiones poco felices"

Detenidos por amenzas a Javkin.jpg Padre e hija, detenidos como sospechosos por las amenazas a Pablo Javkin.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Navas precisó, con relación a Marcelo O., no saber por qué quedó detenido. “Por lo que me dice la familia, en el momento del procedimiento no sólo se secuestró el dinero, sino también los tickets de los retiros bancarios y demás. Estaríamos en condiciones de acreditar fácilmente el origen del dinero y el camino de la plata, que estaba toda en blanco. No estaríamos en presencia de ningún tipo de delito. Además, el dinero no era de él”, remarcó.

>> Leer más: Amenazaron al intendente Pablo Javkin vía Instagram: hay dos detenidos

Con relación a Lorena O., acusada por las amenazas al intendente, Navas dijo que tenía datos sobre la acusación. “Esta mañana iremos a verla y estableceremos una estrategia de defensa para brindar en la audiencia imputativa que se hará hoy. Sinceramente, no sé a qué se debieron las expresiones de esta chica. Lo poco que conozco lo supe a través de las redes sociales en cuanto a que el intendente tendrá una muerte a la mexicana o algo así”, dijo.

dinero incautado en causa amenazas a Javkin.jpg El dinero incautado en la casa desde donde habrían partido las amenazas al intendente Pablo Javkin.

Navas cree que Lorena O. no tendría militancia política ni conflicto con la Municipalidad de Rosario. “Llama la atención que se haya despachado con estas expresiones pocos felices. Veremos si tienen la entidad suficiente para ser consideradas amenazas. Todavía no sabemos cuál será el delito que le imputarán a esta mujer. Pueden ser amenazas simples o calificadas. No conozco los detalles de las evidencias que tiene el fiscal Carlos Enrique, quien me merece el mayor de los respetos. En base a los delitos que le imputen sabremos cuál es la pena en expectativa que deberemos afrontar”, finalizó.