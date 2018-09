Jonatan "Cachorra" Creciente, condenado por el ataque a tiros que ocho años atrás sufrió el barra de Newell's Old Boys Matías Pera, fue absuelto ayer por otra tentativa de homicidio. Por este último ataque, el detenido de 31 años había sido sentenciado a 4 años y 4 meses de prisión, pena que se unificó en 13 años por otras condenas previas. Sin embargo, tres jueces de la Cámara Penal consideraron que no existen pruebas firmes de que haya tenido participación en el hecho del que fue víctima un vecino suyo.

Creciente había sido apuntado por la propia víctima, Fernando Z., quien desde que estuvo internado en el Heca lo apuntó como el ideólogo del ataque. El herido relató que el 13 de junio de 2012 a las 18 bajó de su casa de Sánchez de Thompson al 200 bis para acompañar a su esposa y sus hijos que se iban a la iglesia. En ese momento lo llamó Creciente, a quien lo sindicó como un "enemigo" que quería echarlo del barrio, y lo convocó a hablar en una plaza.

Emboscado

Creyendo que iba a estar protegido por ser un lugar público, Z. fué. Y contó que a lo largo de la charla Creciente mandaba mensajes con el celular hasta que llegaron dos personas armadas. Él intentó escapar pero le dispararon. Al desvanecerse se acercó una mujer a socorrerlo porque los agresores y "Cachorra" querían llevárselo para matarlo. La víctima recibió dos disparos, uno en el brazo y uno en la espalda por lo que estuvo mucho tiempo inmovilizado. Al declarar dijo estar convencido de que "Cachorra" le hizo una cama.

La víctima fue citada a declarar mucho tiempo después y Creciente fue indagado a tres años y medio del hecho. Sus abogados, José Ferrara y Adrián Ruiz, apelaron la condena a 4 años y 4 meses dictada en julio pasado y unificada en 13 años por el ataque a Matías Pera y otra serie de delitos. Ahora esa es la única que deberá terminar de cumplir ya que los jueces Carlos Carbone, José Luis Mascali y Javier Beltramone lo absolvieron ante la falta de pruebas.

"En la carátula del expediente hay más datos que en toda la investigación", dijo Ferrara al apelar el caso. "Lo único que existe son el parte preventivo, el acta de procedimiento y la inspección ocular", indicó. Señaló que Creciente conocía a la víctima porque vivían en la misma torre; y que Z. está bajo tratamiento médico por adicción y sufre un padecimiento psíquico que le causa delirios de persecución.

En el fallo absolutorio el tribunal planteó que si bien Creciente pudo tener participación en el intento de homicidio existen más dudas que certezas. En ese sentido, mencionó que Z. es el único testigo, no se relevaron testimonios de los policías intervinientes, no se recolectaron vainas, la indagatoria al acusado se tomó tres años y medio después del hecho, la causa estuvo dos años paralizada y no se sabe quiénes son los autores materiales.

El más grave de los delitos por los que "Cachorra" sigue preso es el ataque a tiros a Matías Pera del 21 de noviembre de 2010 en Isola y pasaje Santafesino cuando fue sorprendido por tres hombres. Uno de ellos le dijo: "Esto te lo manda el «Panadero» (Ochoa) por traidor" y le disparó. Pera fue herido por cinco plomos que le provocaron importantes lesiones y reconoció como uno de los agresores a "Cachorra", condenado por lesiones graves y portación de arma de guerra.

Otra causa por la que cumple condena son un robo frustrado a departamentos de Dorrego 90, el 30 de agosto de 2006, donde fue detenido junto a René Ungaro, condenado por el crimen del ex jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos en marzo de 2010, y por amenazar en abril de ese año a su hermana Rosa Caminos.

Jonathan "Cachorra" Cresciente purga una pena por el intento de matar al barra leprosos Matías Pera en 2010