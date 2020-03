Un joven rosarino relató el mal momento que transitó la semana pasada cuando tuvo que someterse a un test de coronavirus, fue escrachado por sus propios vecinos y recibió una catarata de insultos en redes sociales.

El caso se suma a otros ocurridos la semana pasada cuando se difundió a través de La Capital la situación de rosarinos que quedaron varados en distintos lugares del mundo y al ser difundida la información, los protagonistas no hicieron más que recibir violentas agresiones por haber viajado.

Tomás Duarte es quien ahora denuncia haber sido víctima de discriminación y estigmatización por haberse sometido a un hisopado, aclarando además que el resultado fue negativo. Sin embargo, la propia víctima indica que no importa el resultado final puesto que la situación podría suceder a cualquiera.

"Esto no suma nada, no tiene que pasar, hoy es Covid-19, dengue, le puede pasar a cualquiera, no importa si el resultado es positivo o negativo"

El calvario para Tomás comenzó el martes pasado. “Me hacen el hisopado y el Sies me indica el protocolo de aislamiento en mi domicilio, eso hizo que mucha gente acá en mi barrio se altere”, para agregar que luego alguien le jugó una mala pasada al llamarlo por teléfono y asegurar que el resultado fue positivo.

“Esto hizo que comience a recibir insultos a través de las redes sociales, fueron muchísimos y decidí darme de baja en todos lados, aislarme de lo social también”, manifestó para señalar que entonces se comunicó al Cemar donde le indicaron que el resultado aún no estaba: “Es decir que alguien me hizo una broma de mal gusto”, lamentó en diálogo con el programa "El primero de la mañana" de LT8.

"Me escarcharon por redes sociales, publicando dirección de mi trabajo, de mi casa,mi número de teléfono solo porque me hice el hisopado ante algunos síntomas, me mantuve aislado completamente y finalmente me dio negativo. Me señalaron solo por una sospecha"Tomás Duarte

Duarte describió que se sumó muchísima gente a los insultos por Facebook y la publicación tuvo hasta 4 mil compartidos, además las agresiones se multiplicaron “en grupos, en WhatsApp divulgando mi teléfono, mi dirección, mi lugar de trabajo”.

El resultado finalmente se lo dieron el viernes y terminó siendo negativo. “Desde el martes a las 18 que comenzó esto, hasta el viernes a las 11.30 que me dieron el resultado, estuve aislado también de las redes al igual que mi familia, y hoy me cuentan que siguen compartiendo mi foto”, señaló.

Duarte decidió contar su caso para concientizar acerca del daño que sufre quién es estigmatizado. “Esto no suma nada, no tiene que pasar, hoy es Covid-19, dengue, le puede pasar a cualquiera, no importa si el resultado es positivo o negativo”, dijo para alertar sobre el miedo que pueden sufrir quienes tengan que hacerse el test más en un momento en que se aguarda que aumenten los casos y los contagios.