Sergio Lapegüe pidio ayuda a "los santos del cielo" en un posteo en Instagram

Sus palabras alarmaron a sus fans, que lo siguen desde que popularizara en la pantalla del canal de noticias el “prende y apaga”, y fue su mujer, Silvia “Bochi” Lapegüe quien intentó llevarles tranquilidad. “Le pusieron un dispositivo llamado Helmet que da oxígeno. Desde ayer a la tarde comenzaron con este método. Es un elemento más para tratar el cuadro que presenta”, contó.

A mitad de semana, el miércoles, había confirmado que Lapegüe está internado en un sector de cuidados intensivos que no es el tradicional donde están todas las camas juntas y detalló: “Son pequeñas habitaciones vidriadas a la vista de los enfermeros, donde hay más personal por cada paciente”.

Una ayuda vital para la recuperación

Además contó que el martes le permitieron ingresar a verlo, tomando todas las medidas necesarias para evitar un posible contagio: “El médico considera que para su ánimo es fundamental. Fue importante para él después de tantos días aislado”.

sergio lapegue.jpg

Por último, afirmó: “El proceso es lento y hay que tener paciencia y fe”.El periodista se encuentra internado en el centro de salud desde el pasado 23 de enero, cuando presentó un fuerte dolor de espalda y fiebre. Allí le hicieron los testeos correspondientes y confirmaron que era positivo en coronavirus. Durante los primeros días mantuvo contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

Un paciente de riesgo

En un posteo en Instagram, manifestó: “Y un día me tocó a mí. Después de tanto cuidado. De tanta prédica. De tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de COVID. No lo sé”.

En otra publicación del 26 de enero, contó que le aplicaron de convaleciente para tratar la enfermedad. Además relató que los médicos decidieron comenzar con este proceso luego de detectar que el pulmón derecho estaba empezando a “ser invadido por el virus”. Lapegüe es paciente de riesgo porque tiene asma.