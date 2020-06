Santa Fe tuvo récord de contagios de coronavirus: 24 casos, 4 de ellos en Rosario

La provincia de Santa Fe registró hoy el récord de contagios desde el inicio de la pandemia. Se detectaron 24 casos en las últimas 24 horas, cuatro de ellos en la ciudad de Rosario, de acuerdo a la información brindada esta noche por el gobierno provincial, en base al informe presentado por la Dirección Provincial de Epidemiología.

De los 24 casos confirmados en el día de la fecha, 4 pertenecen a Rosario, 16 a la localidad de Carreras, 2 a Venado Tuerto y 1 a Arroyo Seco y Bombal.

Los cuatro casos de Rosario tienen vinculación con el caso del empresario que el último viernes dio positivo, tras un viaje a Buenos Aires. Los casos son de su grupo familiar, que incluye una mujer embarazada y dos profesionales.

En el caso de Carreras, que hoy se conocieron 16 casos de personas a las que le hicieron los hisopados, hoy fueron confirmados por el presidente comunal de esa localidad Oscar De Nenne en su cuenta de Facebook.

De esta manera el número total de casos positivos en la provincia asciende a 370 desde que comenzó la pandemia en nuestro país.

En la región de Carreras ya hay 43 casos, por lo que las autoridades provinciales habían decidido la semana anterior volver a fase 1, adoptando todos los cuidados y manteniendo el aislamiento.

En el parte diario de esta noche la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, también detalló cuál es la situación de la localidad de Wheelwright, que ayer tuvo un positivo y que se debió al contacto con un trabajador del frigorífico de Hughes. Por tal motivo se procedió al cierre del frigorífico y le tomaron pruebas a los trabajadores, de los cuales todos los hisopados que se hicieron hasta el momento. Sin embargo por decisión de Epidemiología de la provincia esas personas "seguirán en aislamiento".

El caso de Arroyo Seco refiere un antecedente de viaje a una provincia con circulación de virus, mientras que el caso de Bombal estaría relacionado con el caso de Carreras, aunque las autoridades sanitaria están estudiando este caso.

En el caso de Venado Tuerto, que registró dos casos y que tienen relación con casos confirmados, en el parte diario de esta noche la ministra de Salud provincial Sonia Martorano, admitió que en esa zona hay más de 100 personas aisladas para evitar que la curva siga creciendo.

Por tal motivo, desde Salud provincial resolvieron que la zona de Venado Tuerto retroceda una fase para volver a la Fase 3, que implica que se suspenden las actividades culturales, deportivas, religiosas, las salidas recreativas, la apertura de bares y restaurantes y los encuentros familiares y afectivos.

En este marco, la ministra Martorano recomendó no viajar a las provincias vecinas que tienen circulación del virus, como los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chacho y Entre Ríos. Pero en caso de ser necesario viajar recordó que al regreso no pueden sociabilizar y enfatizó: "no se trata de prohibir, sino de cuidar"

Y recordó que o mejor para que la curva no crezca de manera exponencial es seguir con el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos y la desinfección de las superficies de trabajo.

De los casos atendidos y estudiados en la provincia, un total de 256 pacientes confirmados fueron dados de alta, un dato muy positivo teniendo en cuenta que es alrededor del 75% del número de infectados. Una persona continúa en cuidados intensivos y con respiración asistida.

Es decir que en la provincia quedan 114 personas activas de Covid-19. Siete de esos casos están en salas comunes y presentan una evolución favorable.

Hasta el momento en la provincia fueron descartados 11.807, al tiempo que 258 casos continúan en estudio.

En la provincia hubo cuatro muertos -dos en Rosario-, una mujer de 88 años que falleció hace más de una semana, y tres hombres.

La mujer, que fue la segunda víctima fatal en Rosario, tenía vinculo estrecho con el comerciante de zona norte que había viajado al AMBA hace varias semanas y que había derivado en la seguidillla de contagios entre varios miembros de su familia y allegados.

La primera víctima fatal en la ciudad había sido el cónsul general de Chile en Rosario, Fernando Labra Hidalgo, el pasado 1º de abril, quien se encontraba internado desde hacía varios días en estado de aislamiento tras contraer la enfermedad que afecta a la población mundial.

Posteriormente falleció un hombre en Rafaela y el tercer caso había sido un hombre, de 63 años, de Villa Constitución.

En Rosario

En Rosario, hasta el momento se registraron 128 casos positivos (más del 40 por ciento del total de la provincia) desde que comenzó la pandemia, mientras que hay en estudio otros 77. Por su parte, ya fueron descartados 6.581 casos.

Por su parte, en el departamento Rosario hay que decir que hay 142 casos positivos, y otros 87 casos sospechosos, mientras que ya fueron desestimados 7.458 casos que estuvieron en estudio.

Estos 142 casos del departamento se componen con los 128 casos de Rosario, cinco de Funes, tres de Arroyo Seco, y dos casos de Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y Pueblo Esther.

De los 360 casos confirmados y notificados en la provincia de Santa Fe, un total de 128 (36%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (2%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 178 (49%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 32 (9%) casos tuvieron viaje a provincias con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión comunitaria y 10 (3%) casos se encuentran en investigación.

Diez de los casos confirmados con residencia habitual en la provincia de Santa Fe (2 de Rafaela, 2 Venado Tuerto, 2 de Rosario, 1 de Santa Fe, 1 Las Rosas, 1 San Lorenzo y 1 de Rafaela) fueron notificados en otras jurisdicciones (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, CABA y Chaco).