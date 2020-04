Rosenfeld dijo que los hijos de Wanda comen gracias a Icardi

Luego de que Maxi López hiciera pública su indignación porque Wanda Nara regresara a Italia (tras una breve estadía en París) con Valentino, Benedicto y Constantino _sus hijos en común_ en medio del foco de la pandemia de coronavirus, Ana Rosenfeld disparó una fuerte frase en vivo.

Maxi López criticó con dureza a su exesposa Wanda Nara por haber trasladado a sus hijos hijos desde París a Italia en medio de la cuarentena y ahora la que salió al cruce del delantero fue la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, quien no dudó en sostener que "los hijos de Wanda y López comen gracias a la plata que Mauro Icardi pone todos los días en la cacerola".

La letrada puso la voz, pero la letra sin dudas es de Wanda que la autorizó para realizar un descargo público tras las críticas recibidas después de que el atacante de Crotone de Italia diera a conocer el episodio. “No es Wanda la que pone obstáculos o trabas. Todo lo contrario, ella pone todo a disposición de Maxi en todo momento, es la persona que paga los celulares para que los hijos estén en constante contacto con su padre”, contó la abogada.

Y agregó: "No sabemos cuánto gana Maxi porque esa información no la dieron en el club donde juega. Lo único que dijeron es que habían varios embargos antes de los que llevó a cabo Wanda. Y por lo tanto, ese es dinero que, eventualmente, le tocaba cobrar a López”.

Por otro lado, Rosenfeld dejó en claro que la actual esposa de Icardi, con quien tiene a Francesca e Isabella, no pasa ninguna necesidad: “Wanda está cubierta porque los departamentos que quedaron, motivo de la división conyugal que se hizo hace un montón, están embargados en su totalidad no solamente por la cuota alimentaria actual, sino también por cuota alimentaria futura. Gracias a la nueva ley, cuando tenés un precedente de un padre incumplidor con tamaña deuda, la Justicia acepta que vos puedas hacer embargos por alimentos futuros. Los chicos están cubiertos, pero en el mientras tanto los ladrillos no se comen. (Los chicos) comen gracias a la plata que Icardi pone todos los días en la cacerola”.