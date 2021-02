Revelan que Pfizer pidió a Argentina la garantía de "activos soberanos"

El informe, firmado por seis periodistas en representación de dos medios de comunicación sin fines de lucro (el inglés The Bureau of Investigative Journalism -TBIJ- y el peruano Ojo Público) cita datos de público conocimiento, explicaciones de expertos del sector y testimonios anónimos de funcionarios de Argentina, Perú, Brasil y de un cuarto país de América latina cuyo nombre -explican en el informe- no revelan a pedido de las fuentes, de modo de respetar el acuerdo firmado con la farmacéutica estadounidense.