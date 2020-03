Perotti: "Estamos en guerra y en esta situación lo único que se busca es salvar vidas"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, destacó esta tarde que "acá estamos en guerra y en una guerra lo que se busca es salvar vida, después viene la reconstrucción, este es el ordenamiento que hay que tener en una época de crisis y es válido para todos , no solo en la discusión con los docentes y estatales".

"El margen de los recursos, en una emergencia como esta, tiene un sólo objetivo y una prioridad, que es cuidar la vida de los santafesinos. Después de eso se empiezan a ordenar el resto de las actividades, con lo duro que puede significar para la actividad económica . Pero acá estamos en guerra y en una guerra lo que se busca es salvar vida, después viene la reconstrucción. Este es el ordenamiento que hay que tener en una época de crisis y es válido para todos, no sólo en la discusión con los docentes y estatales", dijo hoy el gobernador en el marco de la conferencia de prensa donde se informó el nuevo cuadro del coronavirus en la provincia, que hoy registró dos nuevos casos positivos, uno en la capital de la provincia y el restante en Rafaela.

"En esta guerra están los médicos y los enfermeros están en el frente y a ellos debemos cuidar, entrenar, capacitar y darle el mejor armamento, que son los insumos. Todos los esfuerzos los vamos a poner en esa dirección", agregó con énfasis.

Luego de dos preguntas de un periodista dirigidas una al gobernador y la otra a la ministra de Educación, Adriana Cantero, referida a las partitarias, Perotti pidió responder ambas y destacó: "La suspensión de las paritarias no han tenido correlato sólo con los docentes sino con el contexto que estamos viviendo. Se suspendieron por el contexto que estamos viviendo. El objetivo es la lucha contra la pandemia y lo colateral es la parálisis de la economía, en lo que deja de ingresar a las familias, en lo que Nación deja de coparticpar y en la caída de los los recursos propios de provincias y municipios".

"Hoy -agregó el titular de la Casa Gris- los bares, restaurantes, hoteles y casinos no están facturando y no van a poder tributar si no tienen actividad. Entonces, necesitamos saber cuál es nuestro piso porque Nación no sabe qué puede garantizar de coparticipación a las provincias y nosotros no sabemos cuál es nuestro piso de recaudación frente a la caída de la actividad económica. Entonces, sería muy irresponsable de nuestra parte sentarnos a discutir un aumento salarial, que seguramente merecen y necesitan, si no tenemos el margen para poder cumplirlo".

El gobernador ratificó su compromiso de "actuar con firmeza" ante los casos de desobediencia en el cumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno nacional respecto a la cuarentena y para evitar la propagación del coronavirus.

"Vamos a tener la firmeza necesaria para judicializar a quienes no cumplen con esas medidas. Eso pese a que la mayoría de los santafesinos están cumpliendo con esas directivas", explicó.

"La primera instancia -abundó el mandatario provincial- es intentar el tema de disuación, sobre a todas aquellas personas que nada tienen que hacer fuera de la cuarentena. La policía que persigue el delito tiene que hacer un esfuerzo adicional, ya que se les sumó esta tarea por la cuarentena. Quisiéramos ver una población que comprenda la necesidad de cuidarse a sí mismo.- Por eso esto no es una solicitud, es una obligación. Exigimos que se cuiden porque si no no cuidan al resto de la comunidad. A quienes se los judicializó la van a pasar muy mal porque atentaron contra la salud pública. Son días que se pueden pagar muy caro por haber incumplido".